Gündem Kahirede AAya baskın
POLİTİKA

Kahire’de AA’ya baskın

Mısır’da darbeci Sisi yönetimi Anadolu Ajansı’nın Kahire ofisini bastı. Ajansın Türk çalışanı Hilmi Balcı ile 3 Mısırlı personel gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürüldü. Mısırı polisi baskından önce güvenlik kameralarını kapatıp internet bağlantısını kesti. Çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el konuldu. Ofise gelen AA avukatına bir bilgi verilmedi. Dışişleri Bakanlığı baskını kınarken çalışanların derhal serbest bırakılmasını istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AA’nın ofisi TSİ ile önceki gün 18.00 sularında darbeciler tarafından basıldı.
AA’nın ofisi TSİ ile önceki gün 18.00 sularında darbeciler tarafından basıldı.

Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyen Mısır polisi, 1’i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına alarak, bilinmeyen bir yere götürdü. TSİ önceki gün 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapattı ve internet bağlantısını kesti. Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engelledi.

GAZETECİLERİN NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

AA muhabirinin aktardığına göre, arama yapan ekipler, olayın ardından ofise gelen AA avukatına baskının nedeniyle ilgili bilgi vermeyi reddetti. Daha sonra polisler, avukatı ofisin dışına çıkararak içerideki aramaya devam etti. Ofisteki AA çalışanı Mısırlı bir kadın gazeteciyi, gece yarısı serbest bırakan polis ekipleri,1’i Türk vatandaşı 4 kişiyi ise ofiste sabah saatlerine kadar alıkoydu. Söz konusu gazeteciler, günün erken saatlerinde polis tarafından bilinmeyen bir yere götürüldü.

AA Mısır ofis binası

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DEVREDE

AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı’nın yanı sıra Mısır vatandaşı Hüseyin el Kabbani, Hüseyin el Abbas ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) çalışanı Abdelselam Muhammed gözaltına alınanlar arasında bulunuyor. Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Kemalettin Eruygur, Mısır Dışişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunarak, konuyu başından bu yana yakından takip ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği nezdinde gerekli girişimlerde bulundu.

DERHAL BIRAKIN

Dışişleri Bakanlığı
  • Dışişleri Bakanlığı, AA’nın Kahire Bürosu’na Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve çalışanlarından bazılarının gözaltına alınmasını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Mısır makamlarından AA’nın gözaltına alınan ve biri vatandaşımız olan çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz.” ifadelerine yer verilerek, “Bu pervasız tutumda basın özgürlüğünde hassas görünen Batılı ülkelerin Mısır’daki ihlallere göz yummasının payı bulunmaktadır.” denildi. Bu arada, Mısır’ın Ankara’daki maslahatgüzarı AA Kahire Ofisi çalışanlarının gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
  • GÖZDAĞI VERİYORLAR
  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada, “Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine Mısır polisinin böyle bir baskın yapması kabul edilebilir değil, gerekli temaslarda bulunuyoruz. Kötü muamele yok edindiğimiz bilgiye göre ama gözdağı veriyorlar” dedi. Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Özellikle Cumhurbaşkanımızın, Mursi’nin ölümüyle ilgili soruşturma gerektiğini vurgulayınca Mısırlılar agresif olmaya başladı. Son günlerde (Libya’da) ateşkes konusunda Rusya ile katettiğimiz mesafe ya da çabalarımız artınca Mısır’ın biraz daha agresifleşmeye başladığını görüyoruz.”

DÜŞMANCA UYGULAMA

Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, “Mısır’ın darbeci yönetiminin Anadolu Ajansı çalışanlarına yönelik düşmanca girişimi, nasıl bir acziyet içinde olduklarının göstergesidir.” ifadelerini kullandı. Altun, “Türkiye’nin bölgede artan barışçıl etkinliği ve özellikle son günlerde Doğu Akdeniz ile Libya bağlamında elde ettiği kazanımlara karşılık olarak Mısır’ın darbeci yönetiminin Anadolu Ajansı çalışanlarına yönelik bu düşmanca girişimi, nasıl bir acziyet içerisinde olduklarının da göstergesidir” dedi.


BM soruşturma açacak

  • Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Mısır polisinin baskınına ilişkin, “Gazetecilerin tutuklanması ve gözaltına alınmasına ilişkin haberlerden her zaman endişe duyuyoruz. Konuyu soruşturacağız.” dedi. Dujarric, günlük basın brifinginde bir soru üzerine “(Gözaltı) haberlerini henüz görmedim ama tabii gazetecilerin tutuklanması ve gözaltına alınmasına ilişkin haberlerden her zaman endişe duyuyoruz. Konuyu soruşturacağız.” ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı da Mısır yönetimine, gözaltındaki gazetecileri serbest bırakma ve özgür medyaya izin verme çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler, Anadolu Ajansı çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasını soruşturacak
DÜNYA
Birleşmiş Milletler, Anadolu Ajansı çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasını soruşturacak

Maslahatgüzar çağrıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, AA Kahire ofisi çalışanlarının gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığına çağrılan Mısır’ın Ankara’daki maslahatgüzarına Türkiye’nin tepkisi iletildi. Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler, 2013’ten bu yana karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde sürdürülüyor.

Geçmiş olsun telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı’ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Kazancı’yı telefonla aradı.

Yanlıştan dönün

MHP lideri Devlet Bahçeli, darbeci Sisi yönetiminin gözaltına alınan ajans çalışanlarının bahanesiz serbest bırakması gerektiği çağrısında bulundu. Bahçeli, “Darbeci Sisi yönetiminin gözaltına alınan ajans çalışanlarını bahanesiz serbest bırakması, ayrıca Türkiye’den özür dilemesi büyük bir mecburiyettir. Bu ayıp ve kabalığı kınıyor, Mısır’ın yanlıştan dönmesini samimiyetle ümit ve temenni ediyorum” dedi.

Pervasızca tutum

  • Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskınla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. AA’ya geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Gül, “Mısır’da hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan Anadolu Ajansı çalışanlarının bir an önce serbest bırakılmasını bekliyor, özgür basına yönelik bu pervasız girişimi kınıyorum.” değerlendirmesinde bulundu. AK Parti Grup Başkanı Bostancı ise, “Mısır derhal AA çalışanlarını serbest bırakmalı ve özür dilemeli” dedi.

Mısır polisi Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenledi: 1'i Türk 4 çalışan gözaltına alındı
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Mısır polisi Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenledi: 1'i Türk 4 çalışan gözaltına alındı

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