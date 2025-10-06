Uluslararası Özgürlük Filosu'nun rotası Gazze: Son 200 mil kaldı

'de masum insanlar açlık ve kıtlıkla başbaşa kaldı.

Bu ablukayı kırmak üzere ilk olarak Sumud Filosu yola çıktı ve filodan bazı tekneler, İsrail baskınına kadar Gazze'ye yaklaşmayı başardı.