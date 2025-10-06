Yeni Şafak
Uluslararası Özgürlük Filosu'nun rotası Gazze: Son 200 mil kaldı

11:326/10/2025, Pazartesi
Filistinliler için başlatılan insanlık yürüyüşü, Sumud'un ardından bu kez de Özgürlük Filosu ile yeniden denizlere açıldı. Gazze’ye doğru hızla ilerleyen filonun 200 millik yolu kaldı.

Terör devleti İsrail'in ablukası nedeniyle
Gazze
'de masum insanlar açlık ve kıtlıkla başbaşa kaldı.

Bu ablukayı kırmak üzere ilk olarak Sumud Filosu yola çıktı ve filodan bazı tekneler, İsrail baskınına kadar Gazze'ye yaklaşmayı başardı.

Sumud Filosu'nda aktivistlerin baskınla gözaltına alınmasının ardından yeni gemiler de yola çıkmaya başladı.


Şimdi Uluslararası Özgürlük Filosu, 11 gemiyle Gazze'deki ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru ilerliyor.


İHH paylaştı: Pusula Gazze'ye dönük


Pes etmeden ve İsrail'in baskınlarından da korkmayan aktivistler, Gazze yolunda emin adımlarla ilerliyor.


Gazze artık 200 mil kadar mesafe kaldı.


İHH İnsani Yardım Vakfı, X üzerinden son yaptığı paylaşımda gemilerin ilerleyişini kayda aldı ve "Vicdanın pusulası Gazze’ye dönük..." notunu düştü.




