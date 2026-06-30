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Umman Sultanı'nın kırk yıl sonraki Fransa ziyaretinden ortak bildiri: 'Bağımsız Filistin'e tam destek'

Umman Sultanı'nın kırk yıl sonraki Fransa ziyaretinden ortak bildiri: 'Bağımsız Filistin'e tam destek'

00:2030/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
AA
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Fransa ve Umman'dan 'Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü' ve 'bağımsız Filistin' çağrısı
Fransa ve Umman'dan 'Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü' ve 'bağımsız Filistin' çağrısı

Umman Sultanı Heysem bin Tarık’ın 40 yıl aradan sonra Fransa’ya gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin ardından ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, deniz seyrüsefer özgürlüğünün yanı sıra bağımsız Filistin devletinin kurulmasına ve iki devletli çözüme destek vurgulandı.

Fransa ve Umman, Hürmüz Boğazı'nın şartsız olarak seyrüsefere açılması ve geçiş hakkına bağlı kalınması çağrısında bulunarak, bağımsız Filistin devletinin kurulmasına desteklerini yineledi.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın dün başlayan ve yaklaşık 40 yıl aradan sonra bir Umman Sultanı tarafından Fransa'ya gerçekleştirilen ikinci ziyaretin (kendisinin ilk ziyareti) sonunda iki ülke ortak bir bildiri yayımladı.

Umman resmi haber ajansı ONA tarafından paylaşılan bildiride, Hürmüz Boğazı, ABD-İran müzakereleri ve Filistin meselesine ilişkin mesajlar yer aldı.

Hürmüz Boğazı ve seyrüsefer özgürlüğü vurgusu

Ortak bildiride, Hürmüz Boğazı'nın yeniden (tam anlamıyla) seyrüsefere açılmasının gerekliliği vurgulanarak, deniz hukuku uyarınca transit geçiş hakkı da dahil olmak üzere, şartsız ve kısıtlamasız seyrüsefer özgürlüğüne bağlı kalınması gerektiği ifade edildi.

Bildiride ayrıca, ABD ile İran arasında mutabakat zaptından duyulan memnuniyet dile getirildi. İki ülke, Washington ve Tahran arasında uzun vadeli bir diplomatik çözüme ulaşılmasını amaçlayan ve halen devam eden müzakerelere destek verdiklerini belirtti.

Filistin sorununda "iki devletli çözüm" çağrısı

Orta Doğu barış sürecine de değinilen ortak bildiride, iki devletli çözümün hayata geçirilmesine, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına olan güçlü destek kararlılıkla vurgulandı.




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