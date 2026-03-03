Yeni Şafak
Umman, topraklarında 3 İHA düşürdüğünü duyurdu

Zufar kenti semalarında 2, Salale Limanı çevresinde ise 1 İHA'nın düşürüldü

Umman, Zufar kenti ile Salale Limanı çevresinde 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan ve emniyet kaynaklarına dayandırılan haberde, ülke topraklarına 3 İHA saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Zufar kenti semalarında 2, Salale Limanı çevresinde ise 1 İHA'nın düşürüldüğü, olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadığı aktarıldı.

Ülkenin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığı aktarıldı.

Sabah saatlerinde Umman'ın Dukm Ticaret Limanı'na İHA ile saldırı düzenlenmiş, yakıt depolarından birinde hasar meydana gelmişti.

Saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin açıklama yapılmazken; İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara misilleme olarak ABD askeri üslerinin bulunduğu Körfez ülkeleri başta olmak üzere Suriye ve Irak’ta belirlenen hedeflere İHA ve füze saldırıları gerçekleştiriyor.

Tahran, söz konusu saldırılarda "belirli ülkeleri hedef almadığını", yalnızca bölgedeki ABD üslerini vurduğunu açıklasa da saldırılar sivillerin ölümüne ve yaralanmasına, ayrıca havaalanları, limanlar ve farklı binalarda hasara yol açtı.



