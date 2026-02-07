Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
UNICEF: Ateşkese rağmen Gazze’de 37 çocuk hayatını kaybetti

UNICEF: Ateşkese rağmen Gazze’de 37 çocuk hayatını kaybetti

12:117/02/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail’in ateşkesi yüzlerce kez ihlal ettiği Gazze Şeridi’nde, yeni yıldan bu yana 37 Filistinli çocuğun yaşamını yitirdiğini bildirdi.

UNICEF tarafından yayımlanan raporda, Gazze’de yürürlükteki ateşkesin son derece kırılgan olduğu, İsrail’in saldırıları nedeniyle çocukların yaşamının hâlâ ciddi tehdit altında bulunduğu vurgulanarak, yılbaşından bu yana Gazze’de 37 çocuğun hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

Raporda, ateşkese rağmen İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de çocukların hava saldırılarıyla karşı karşıya kaldığı, sağlık, su ve eğitim sistemlerinin çökmesi nedeniyle insani koşulların ölümcül boyutlara ulaştığı ifade edildi.

Mevcut durumun Gazze’deki çocuklar için "son derece kırılgan ve ölümcül" olmaya devam ettiğini belirtilen raporda, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de artan İsrail saldırılarının çocukların güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğine dikkati çekilerek, burada da ocak ayında 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 25 çocuğun ise yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail’in anlaşmayı sık sık ihlal etmesi nedeniyle yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail’in Ekim 2023’te başlattığı ve iki yıl süren saldırılar sırasında, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan on binlerce Filistinli yaşamını yitirmişti.



#gazze
#ateşkes
#israil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ SIRA NUMARASI ÖĞRENME EKRANI 2026: TOKİ çekiliş numaramı nereden, nasıl öğrenebilirim? İşte detaylar