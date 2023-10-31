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Dünya

UNICEF 'Endişe duyuyoruz' diyerek korkunç tabloyu açıkladı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki çocuk ölümlerinden endişe duyduklarını ve Gazze'nin çocuklar için mezarlığa dönüştüğünü söyledi. Gazze'de şu ana kadar 940 çocuğun kayıp olduğu ve her gün 420'den fazla çocuğun öldürüldüğü belirtildi.

14:01 - 31/10/2023 Salı
Güncelleme: 14:03 - 31/10/2023 Salı
AA
Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüşüyor.

Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüşüyor.

Elder, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, İsrail ile Filistin arasında devam eden çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Gazze'deki çocukların, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalardan olumsuz etkilendiğini vurgulayan Elder,
"Gazze'de artan çocuk ölümlerinden endişe duyuyoruz. Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüşüyor."
ifadelerini kullandı.

Elder, UNICEF'in çatışmalar için acil ateşkes ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin kesintisiz ulaştırılması çağrısını yineleyerek
"Gazze'deki çocuklar yalnızca bombardımanlar nedeniyle ölmüyor, onlar ihtiyaç duydukları tıbbi bakım eksikliği nedeniyle de ölüyor"
dedi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 219 artarak 8 bin 525 olduğunu bildirdi. Ölenlerin ise 3 bin 542’si çocuk, 2 bin 187’si kadın


İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı 25. gününde: Terör devleti hastaneleri vurmaya devam ediyor
İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı 25. gününde: Terör devleti hastaneleri vurmaya devam ediyor

Terör devleti İsrail'in kadın çocuk hedef gözetmeksizin bombaladığı ve binlerce sivili katlettiği Gazze'de hayat durma noktasına geldi. Soykırımın 25. gününde de işgal devletinin saldırıları devam ediyor. Gazze'de tüm zorluklara rağmen hizmet vermeye çalışan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, katil İsrail güçleri tarafından bombalandı. Gazze'ye 18 bin tondan fazla bomba atıldı. Bunun Hiroşima'ya atılan atom bombasının bir buçuk katı olduğu belirtiliyor. 7 Ekim'den bu yana ise 8 bin 306 kişi can verdi. BM'ye göre hayatını kaybedenlerin yüzde 70'ini kadın ve çocuklar oluşturuyor. Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, savaşçılarının Gazze'nin güneyinden sızan İsrail güçleriyle çatıştığını duyurdu. İşte anbean bölgede yaşanan gelişmeler...


#BM
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#UNICEF
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