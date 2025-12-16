Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Ünlü yönetmen evinde ölü bulunmuştu: Trump'ın yorumları destekçilerini ikiye böldü

Ünlü yönetmen evinde ölü bulunmuştu: Trump'ın yorumları destekçilerini ikiye böldü

14:5316/12/2025, Salı
G: 16/12/2025, Salı
AA
Sonraki haber
"Rob Reiner'ın hiçbir şekilde hayranı değildim." diyen Trump, yönetmen Reiner'ın "ABD için çok kötü" olduğunu düşündüğünü söyledi.
"Rob Reiner'ın hiçbir şekilde hayranı değildim." diyen Trump, yönetmen Reiner'ın "ABD için çok kötü" olduğunu düşündüğünü söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner'a yönelik sert açıklamaları, kendi destekçileri arasında görüş ayrılığına neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner'a yönelik sert açıklamaları, kendi destekçileri arasında görüş ayrılığına neden oldu. ABD merkezli Axios internet sitesinin haberine göre Trump, Oval Ofis'te yönetmen Reiner ve eşinin ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. "Rob Reiner'ın hiçbir şekilde hayranı değildim." diyen Trump, yönetmen Reiner'ın "ABD için çok kötü" olduğunu düşündüğünü söyledi. Trump, Reiner'ı, kendisine yönelik "Rusya'nın adamı" olduğu yönündeki iddiaları yaymakla suçlayarak "Bence kariyeri açısından kendine zarar verdi." ifadesini kullandı.


Reiner'ın ölümü MAGA'cıları böldü


Trump'ın, Reiner'ın ölümü hakkındaki ifadeleri, MAGA (Make America Great Again) hareketi destekçileri arasında da görüş ayrılıklarına yol açtı.

Trump'ın eski avukatı Jenna Ellis, Trump'ın Reiner hakkındaki ifadelerinin "uygun" bir tepki olmadığına işaret ederek "Sağ hareket Charlie Kirk'ün ölümüne yönelik siyasi ve kutlayıcı tepkileri kınadı. (Trump'ın ifadeleri) korkunç bir örnek ve kendisine yönelik suikast girişimi de göz önüne alındığında daha da şaşırtıcı." ifadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, Reiner ve eşinin ölümünün bir "aile trajedisi" olduğunu ve "siyasetle" alakasının olmadığını belirtti.

Öte yandan köşe yazarı Kurt Schlichter, Reiner'ın Trump'ı uzun süredir hedef aldığını belirterek eleştirilerinde haklı olduğuna işaret etti.


Ünlü yönetmen evinde ölü bulunmuştu


ABD'li yönetmen Reiner ve eşi dün evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu. Emniyet yetkilileri, çiftin bıçaklanarak öldürüldüğünü ve olayla ilgili olarak bir aile üyesinin sorgulandığını duyurmuştu.

Reiner'ın 32 yaşındaki oğlu Nick Reiner, "cinayet" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Trump, ABD'li yönetmenin ölümünden "Başkan'a karşı açık sözlü muhalefetinin sorumlu olduğunu" savunmuş, Reiner ve eşinin "rapor edildiğine göre 'Trump Delilik Sendromu' olarak bilinen, zihni felç eden, inatçı ve tedavi edilemez bir hastalık kaynaklı başkalarına verdiği öfke yüzünden" öldürüldüğünü ileri sürmüştü.


#ABD
#Donald Trump
#Michele Reiner
#Rob Reiner
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ arsa satışı ne zaman yapılacak, arsalar hangi illerde?