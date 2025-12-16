Ünlü yönetmen evinde ölü bulunmuştu: Trump'ın yorumları destekçilerini ikiye böldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner'a yönelik sert açıklamaları, kendi destekçileri arasında görüş ayrılığına neden oldu. ABD merkezli Axios internet sitesinin haberine göre Trump, Oval Ofis'te yönetmen Reiner ve eşinin ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. "Rob Reiner'ın hiçbir şekilde hayranı değildim." diyen Trump, yönetmen Reiner'ın "ABD için çok kötü" olduğunu düşündüğünü söyledi. Trump, Reiner'ı, kendisine yönelik "Rusya'nın adamı" olduğu yönündeki iddiaları yaymakla suçlayarak "Bence kariyeri açısından kendine zarar verdi." ifadesini kullandı.





Reiner'ın ölümü MAGA'cıları böldü





Trump'ın, Reiner'ın ölümü hakkındaki ifadeleri, MAGA (Make America Great Again) hareketi destekçileri arasında da görüş ayrılıklarına yol açtı.

Trump'ın eski avukatı Jenna Ellis, Trump'ın Reiner hakkındaki ifadelerinin "uygun" bir tepki olmadığına işaret ederek "Sağ hareket Charlie Kirk'ün ölümüne yönelik siyasi ve kutlayıcı tepkileri kınadı. (Trump'ın ifadeleri) korkunç bir örnek ve kendisine yönelik suikast girişimi de göz önüne alındığında daha da şaşırtıcı." ifadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, Reiner ve eşinin ölümünün bir "aile trajedisi" olduğunu ve "siyasetle" alakasının olmadığını belirtti.

Öte yandan köşe yazarı Kurt Schlichter, Reiner'ın Trump'ı uzun süredir hedef aldığını belirterek eleştirilerinde haklı olduğuna işaret etti.





Ünlü yönetmen evinde ölü bulunmuştu





ABD'li yönetmen Reiner ve eşi dün evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu. Emniyet yetkilileri, çiftin bıçaklanarak öldürüldüğünü ve olayla ilgili olarak bir aile üyesinin sorgulandığını duyurmuştu.

Reiner'ın 32 yaşındaki oğlu Nick Reiner, "cinayet" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Trump, ABD'li yönetmenin ölümünden "Başkan'a karşı açık sözlü muhalefetinin sorumlu olduğunu" savunmuş, Reiner ve eşinin "rapor edildiğine göre 'Trump Delilik Sendromu' olarak bilinen, zihni felç eden, inatçı ve tedavi edilemez bir hastalık kaynaklı başkalarına verdiği öfke yüzünden" öldürüldüğünü ileri sürmüştü.



