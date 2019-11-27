Dünya Uygur Türklerine yönelik zulmü anlatan genç kıza Çin sansürü
ASYA

Uygur Türklerine yönelik zulmü anlatan genç kıza Çin sansürü

Amerikalı Müslüman bir genç kız, TikTok'a yüklediği ve ilk bakışta makyaj videosu olarak görülen videoda Çin'in Uygur Türklerine yönelik soykırım politikalarını anlattı. Çin merkezli uygulama TikTok ise genç kızın 5 milyondan fazla izlenen videosuna kısıtlama getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Amerikalı Feroza Aziz'in TikTok'a yüklediği video sosyal medyada çok konuşuldu.
Amerikalı Feroza Aziz'in TikTok'a yüklediği video sosyal medyada çok konuşuldu.

Feroza Aziz isimli Amerikalı Müslüman bir genç kızın TikTok hesabında Müslüman Uygurlara yönelik zulmü anlattığı videosu Çinli uygulama tarafından kaldırıldı.

Aziz'in, makyaj videosu gibi başlayan ancak devamında Çin'de Müslümanlara yapılan işkenceleri anlattığı videosu 5 milyondan fazla izlendi.

Videoda önce güzellik ve bakım tavsiyelerinde bulunan Aziz, kısa bir süre sonra Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik soykırım ve asimilasyon politikalarından söz etmeye başlıyor.

Feroza Aziz, Twitter hesabından paylaştığı açıklamada TikTok'un hesabını askıya aldığını ancak bunun kendisini durdurmayacağını söyledi.

TikTok'tan Çin zulmünü anlatan genç kıza sansür
OYNAT 00:37
TikTok'tan Çin zulmünü anlatan genç kıza sansür
Amerikalı Müslüman bir genç kadın, TikTok'a yüklediği ve ilk bakışta makyaj videosu olarak görülen videoda Çin'in Uygur Türklerine yönelik soykırım politikalarını anlattı. Çin merkezli uygulama TikTok ise genç kızın 5 milyondan fazla izlenen videosunu engelledi.

Yeni Holokost

Genç kadın videosunda Uygur Türkleri'ne yapılan zulmü "yeni bir Holokost (Yahudi soykırımı)" olarak nitelendiriyor.

Olayın ardından TikTok, Aziz'in yeni bir içerik koymasını engelledi; Aziz bunu Twitter hesabından duyurdu.

5 milyon görüntülenme

Aziz'in Uygur Türkleriyle ilgili olarak bu Pazar koymaya başladığı üç videodan ilki 1,4 milyon izlenme ve 500 bin adet reaksiyon aldı. Twitter'dan da bu video paylaşılarak neredeyse 5 milyon daha görüntülenme elde etti.

Feroza Aziz attığı başka bir Tweette şu mesajı paylaştı: Çin gerçeğin yayılmasından korkuyor. Onları korkutmaya devam edelim ve gerçeği yayalım. Müslümanları kurtar # çinceholocaust #muslim
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