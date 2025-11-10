Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Vaşington'da Türkiye ABD ve Suriye'den üçlü zirve

Vaşington'da Türkiye ABD ve Suriye'den üçlü zirve

23:5310/11/2025, Pazartesi
G: 11/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Türkiye, Suriye ve ABD Dışişleri Bakanları Beyaz Saray'da toplantı gerçekleştirdi.
Türkiye, Suriye ve ABD Dışişleri Bakanları Beyaz Saray'da toplantı gerçekleştirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Suriye ve ABD Dışişleri Bakanlarının Vaşington'da toplantı yaptığını açıkladı. Toplantıda terör örgütü SDG'nin Suriye ordusuna dahil edilmesini öngören anlaşmayı ilerletme konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Ayrıntılar Geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Türkiye
#Suriye
#ABD
#Terör Örgütü
#SDG
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖSYM 2026 sınav takvimi ne zaman açıklanacak? KPSS, YKS, DGS, ALES ve MSÜ sınav tarihleri belli oldu mu? Adaylar merakla bekliyor