Vaşington'da Türkiye ABD ve Suriye'den üçlü zirve

Türkiye, Suriye ve ABD Dışişleri Bakanları Beyaz Saray'da toplantı gerçekleştirdi.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Suriye ve ABD Dışişleri Bakanlarının Vaşington'da toplantı yaptığını açıkladı. Toplantıda terör örgütü SDG'nin Suriye ordusuna dahil edilmesini öngören anlaşmayı ilerletme konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.
Ayrıntılar Geliyor...
#Türkiye
#Suriye
#ABD
#Terör Örgütü
#SDG