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Dünya

Venezuela ve Suriye arasındaki uçuşlar 12 yıl sonra yeniden başladı

Venezuela ve Suriye arasındaki uçuşların 12 yıl aranın ardından yeniden başladığı bildirildi. Venezuela ve Suriye arasındaki uçuşlar 12 yıl aranın ardından yeniden başlarken, Karakas ile Şam arasında her 15 günde bir olmak üzere karşılıklı seferler yeniden yapılacak.

16:53 . 31/05/2023 Çarşamba
AA
Venezuela ve Suriye arasındaki uçuşlar 12 yıl sonra yeniden başladı.

Venezuela ve Suriye arasındaki uçuşlar 12 yıl sonra yeniden başladı.

Venezuela ve Suriye arasındaki uçuşların 12 yıl aranın ardından yeniden başladığı bildirildi.


Suriye'deki haber ajansı SANA'nın haberine göre, başkentteki Karakas Havalimanı'ndan kalkan Venezuela Hava Yollarına ait yolcu uçağı, öğle saatlerinde Şam Havalimanı'na iniş yaptı.


Uçakta, Venezuela'dan bazı üst düzey yetkililer ve basın mensuplarıyla toplam 102 kişi yer aldı.


Venezuela ve Suriye arasındaki uçuşlar 12 yıl aranın ardından yeniden başlarken, Karakas ile Şam arasında her 15 günde bir olmak üzere karşılıklı seferler yeniden yapılacak.




#Karakas
#Şam
#Venezuella
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