Venezuela ve Suriye arasındaki uçuşlar 12 yıl sonra yeniden başladı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye gelen sığınmacıların Suriye’ye geri dönüşleri için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği harekatlar ile güvenli hale getirilen Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine 240 bin kalıcı konut inşa ediliyor. Katar Kalkınma Fonu tarafından maliyeti karşılanacak olan kalıcı konutların ilk etabının temel atma törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı. Soylu, proje sonunda 1 milyon kişinin Türkiye’den Suriye’ye döneceğini ve gönüllü geri dönüşler için 12 ilde irtibat ofisi kurulduğunu söyledi.