Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Vilnius Havalimanı kaçak sigara balonları nedeniyle yine kapatıldı

Vilnius Havalimanı kaçak sigara balonları nedeniyle yine kapatıldı

10:4424/11/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Vilnius Havalimanı yetkilileri, hava sahasına ilerleyen meteoroloji balonları nedeniyle operasyonlarını geçici olarak durdurulduğunu açıkladı
Vilnius Havalimanı yetkilileri, hava sahasına ilerleyen meteoroloji balonları nedeniyle operasyonlarını geçici olarak durdurulduğunu açıkladı

Litvanya’daki Vilnius Havalimanı’nın kaçak sigara taşıyan meteoroloji balonları nedeniyle 9'uncu defa kapatıldığı bildirildi. Litvanya yönetimi, aksaklıkların Belarus’tan gönderilen ve kaçak sigara taşıyan meteoroloji balonlarından kaynaklandığını belirtti.

Litvanya’nın Vilnius Havalimanı yetkilileri, hava sahasına ilerleyen meteoroloji balonları nedeniyle operasyonlarını geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Vilnius'a giden birçok uçağın başka şehirlere yönlendirildiği kaydedildi. Açıklamada Vilnius’taki bu kapanmanın ekim ayı başından itibaren dokuzuncu kez yaşandığı da aktarıldı.


Litvanya yönetimi, aksaklıkların Belarus’tan gönderilen ve kaçak sigara taşıyan meteoroloji balonlarından kaynaklandığını belirtiyor.




#Litvanya
#Vilnius Havalimanı
#kaçak sigara
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TCDD işçi alım sonuçları ne zaman açıklanacak? Devlet Demiryolları 780 sürekli işçi kura tarihi açıklandı