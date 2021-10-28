Dünya Wang Yiden Afganistan sorununa ilişkin öneri
ASYA

Wang Yi’den Afganistan sorununa ilişkin öneri

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Afganistan sorununa ilişkin dört maddelik öneri sundu. Wang Yi, 2. Afganistan’a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı’na video konferans yöntemiyle katıldı. Wang toplantıda yaptığı konuşmada, yeni durumda Afganistan’ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin önemini vurguladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Wang Yi’den Afganistan sorununa ilişkin öneri
​Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi

Wang, Afganistan sorunu hakkında eş güdüm ve iş birliğinin “Afganistan’ın yönetiminin Afgan halkının elinde bulunması ve Afgan halkının önderliğinde yürütülmesi” temelinde güçlendirilmesi, Afganistan’da asayiş sağlanmasının hızlandırılması ve ülkedeki güvenlik risklerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Wang Yi’nin Afganistan sorununa ilişkin sunduğu dört maddelik öneri ise şu şekilde:

-Afganistan’daki geçici hükümetle aktif temas yürütülmesi;

-Çok taraflı eş güdümün genişletilmesi;

-Terörle mücadele iş birliğinin güçlendirilmesi;

-Barışçıl şekilde yeniden yapılanmanın hızlandırılması.

Wang, “Sorumlu bir büyük ülke ve Afganistan’a komşu olan Çin, Afganistan sorununda daima yapıcı rol oynamaktadır. Çin, Afganistan’a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ilkinde, Afganistan’a 200 milyon yuan değerinde insani yardım sağlayacağını ilan etmişti. Bu yardımların ilk partisi Kabil’e ulaştırıldı ve kalanlar da zamanla gönderilecek.

Çin, Afgan halkına elinden gelen bütün desteği ve yardımı sunmaya devam edecek. Çin, bütün taraflarla beraber, Afganistan’a komşu ülkelerden oluşan koordinasyon ve iş birliği mekanizmasının istikrarlı ve uzun vadeli çalışmasını sağlamaya hazır.” dedi.

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