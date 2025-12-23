Washington Post: İsrail Suriye'deki Dürzilere PKK/YPG üzerinden yardım etti

The Washington Post gazetesi, İsrail'in Dürzi silahlı grupları destekleyerek SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG üzerinden yardım ettiğini aktardı. Yapılan haberde, Dürzi yetkililerin İsrail'in yaklaşık 3 bin Dürzi militana aylık 100 ila 200 dolarlık ödeme yaptığı belirtildi.
ABD Merkezli The Washington Post (WP) gazetesi, İsrail'in Suriye'deki Dürzilere, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG üzerinden yardım ettiğini yazdı.
Dürzi silahlı gruplara "askeri yardım"
Öte yandan eski bir İsrailli yetkiliye göre, Tel Aviv yönetimi yardımlarını, çelik yelek ve tıbbi malzemeler gibi askeri teçhizatı kapsayacak şekilde sürdürüyor.
WP'ye konuşan Dürzi yetkililer de İsrail'in, yaklaşık 3 bin Dürzi militana aylık 100 ila 200 dolarlık ödeme yaptığını belirtti.
İsrail, Esed rejiminin devrilmesinin ardından harekete geçti
Habere göre, İsrail Hava Kuvvetleri, Şara'nın silahlara erişimini engellemek için Suriye'deki askeri tesislere yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
İsrail Savunma Bakanlığı ayrıca Suriye'deki Dürzilere silah ve insani yardım malzemesi gönderilmesini koordine etmek amacıyla yeni bir idari ofis kurdu.
Eski bir İsrailli yetkili, İsrail'in, Esed rejiminin devrilmesinden sonra 10 gün içinde Dürzilere askeri destek sağlarken silahların büyük bölümünün, İsrail güçleri tarafından ele geçirilen Hamas veya Hizbullah mensuplarına ait ve daha önce kullanılmış silahlardan oluştuğunu anlattı.
Öte yandan bazı İsrailli yetkililer, İsrail'in Dürzilere yönelik desteğinin yeni olmadığını, bu desteğin Suriye'deki iç savaş dönemine dayandığını söyledi.
Üç eski İsrailli yetkili, Suriye'nin 2011'de iç savaşa girmesinin ardından İsrailli askeri yetkililerin, Suriye'ye girerek Dürzi milisleri eğittiğini, silah ve tıbbi tedavi sağladığını, bunun genellikle Ürdün ve ABD ile koordineli olarak yapıldığını savundu.
Yetkililer, İsrail'den Dürzilere yapılan yardımların sürdüğünü ancak miktar ve sıklığının azaldığını da sözlerine ekledi.
"SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG aracılığıyla para aktarıldı"
Habere göre yetkililer, Esed rejimi devrilmeden önce İsrail'deki Dürzi liderlerin, Esed rejiminin çökmesi durumunda Suriye'deki 700 bin Dürzi'ye liderlik edebilecek bir Suriyeli Dürzi arayışı içine girdiğini ve bu kapsamda, Esed'in ordusunda yer almış Tarık el Şufi'ye yöneldiklerini de dile getirdi.
Diğer yetkili de İsrail güvenlik kurumlarından bazı isimlerin, Şufi'ye, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG aracılığıyla 24 bin dolar aktardığını söyledi.
Yetkili, söz konusu paranın, eski bir binanın komuta merkezine dönüştürülmesi ile üniforma ve temel ekipman alımında kullanıldığını kaydetti.