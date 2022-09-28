Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünden sonra Galler Prensi unvanını alan William, bu unvanla ilk kez Galler'e giderek temaslarda bulundu.

William ilk kez Galler Prensi olarak resmi ziyarete katıldı

İngiltere Veliaht Prensi William ve eşi Prenses Kate Middleton, Galler'de Swansea'deki St Thomas Kİlisesi'ni ziyaret etti.

Kraliçe II. Elizabeth’in yaşamını yitirmesi sonrasında Galler Prensi ve Galler Prensesi unvanını alan ikili böylelikle bu unvanlarıyla ilk kez Galler’de resmi ziyarette bulundu. Çift, için büyük bir tören ve seremoni yapılmazken, çift ziyaretlerine Anglesey adasından başladı. William ve Kate, evliliklerinin başında William’ın Kraliyet Hava Kuvvetleri Arama ve Kurtarma helikopteri pilotu olarak görev aldığı için bu adada yaşamıştı.

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Çift, Swansea’de de gönüllülerle bir araya geldi. Öte yandan çifte yakın bir kaynak, William’ın Galler Prensi olması dolayısıyla şatafatlı bir tören düzenlenmeyeceğini de açıkladı.

1301’den beri İngiliz monarşisinde tahtın sahibinin en büyük oğlu veya tahtın ilk varisine Galler Prensi unvanı veriliyor.