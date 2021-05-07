Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Yahudilerden Filistinlileri kışkırtmak için iftar vakti dini ayin
ORTADOĞU

Yahudilerden Filistinlileri kışkırtmak için iftar vakti dini ayin

İsrail işgalindeki Doğu Kudüs'e bağlı Şeyh Cerrah Mahallesinde, Yahudi yerleşimciler Filistinlileri kışkırtmak için dini ayin düzenledi. Bölgeye destek için gelen Filistinliler mahalleye alınmazken, Yahudi yerleşimcilerin girişine müsaade edildi.

Haber Merkezi AA
Yahudilerden Filistinlileri kışkırtmak için iftar vakti dini ayin
Arşiv

Yahudi yerleşimciler iftar vaktinde, evlerinden edilmeye çalışılan Filistinliler ve destek için gelenlerin önünde dini ayin düzenledi.

Şeyh Cerrah Mahallesinde dün, Araplar ile Yahudiler arasında yaşanan kavganın ardından Yahudi yerleşimciler, evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinlilere iftar vakti ateş açmıştı.

Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırı anına ilişkin yeni görüntüler
OYNAT 01:34
Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırı anına ilişkin yeni görüntüler
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Kıble Mescidi'nin içinde namaz kılan cemaate ses bombaları ve plastik mermi ile saldırdı. İşgalci kuvvetlerin müdahalesi sonrası 53 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Filistinli ailelerin mücadelesi devam ediyor

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.

Buna göre, bu ailelerden 4'ünün ocakta evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.

Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs Perşembe gününe kadar süre tanımıştı.

İşgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı
DÜNYA
İşgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

İşgalci İsrail'in zulmü devam ediyor: Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdılar
OYNAT 00:29
İşgalci İsrail'in zulmü devam ediyor: Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdılar
İsrail polisi iftar saatinde Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla cemaate saldırdı. İşgalci kuvvetlerin müdahalesi sonrası yaralı Filistinlilerin olduğu belirtildi.

Abone Ol Google News
87 yıl sonra ilk mahya

87 yıl sonra ilk mahya

Kadir Gecesi öncesi Ayasofya'ya 'La ilahe illallah' yazısı asıldı.
Dünyada eşi yok

Dünyada eşi yok

Bu bitki sadece Tuz Gölü havzasında yetişiyor.
Bakan Karaismailoğlundan İkizdere açıklaması: Bölge halkı ikna oldu marjinal gruplar ortalığı karıştırıyor

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

10-11-12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verildi.

​Ticaret Bakanlığı kılavuzu yayımladı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.