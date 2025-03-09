Yakılan camiyi teravihe yetiştirdiler

İşgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin Batı Şeria’nın Nablus kentinde önceki gün sabah namazı vaktinde ateşe verdiği tarihi Nasr Camii, bölgedeki gençlerin girişimleriyle yeniden hayata döndü. El ele veren gençler 14 saat gibi kısa bir sürede yangın kalıntılarını temizleyerek, camiyi teravih namazına yetiştirmeyi başardı. 21 Ocak’ta Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin Kampı ve çevresinde son 24 yılın en büyük saldırılarını başlatan İsrail ordusu, Nablus’taki eski şehir bölgesinde yer alan ve Osmanlı dönemine ait olduğu belirtilen Nasr Camii’ni yakmış, itfaiye ekiplerinin bölgeye girişine izin vermemişti. Bu süreçte alevler daha geniş alana yayılırken, bölgedeki vatandaşlar yoğun çabalarla yangını söndürdü. Saldırının ardından ağır hasar alan caminin işlevini yitirmesine engel olmak için bu kez devreye cami cemaatindeki gençler girdi. El birliğiyle camiyi temizleyen gençler, 14 saat gibi kısa bir süre içinde camiyi teravih namazına hazır hale getirdi.

Cami cemaatinden Mühendis Samer Ahmed, yaşananları Yeni Şafak’a anlattı. Gençlerin bir anda ‘haydi hep birlikte camiyi temizleyelim’ diyerek ayağa kalktığını belirten Ahmed, “Gençler haydi hep birlikte temizleyelim teravih namazını burada kılalım dediler. Önce bir iki kişiyle başladık sonra 200 kişiyi buldu. Suları getirdiler, halılar dışarı çıkarıldı, temizlik başladı” diye konuştu. Ahmed, hiçbir yerden üst düzey bir karar gelmeden gençlerin kendi gayretiyle camiyi temizlediğini ifade ederek, “Gençlerin enerjisi de bize güç verdi” diye konuştu. İsrail askerlerinin sabahın erken saatlerinde Nablus kentinin eski şehir bölgesine baskın düzenlediğini belirten Ahmed, “İsrail askerleri kuşattıkları bölgedeki diğer camilere ayakkabıyla girip dağıttıktan sonra silahlarla taradılar. Nasr Camisi’ni ise yaktılar. Dışarı çıkma yasağı olduğu için o an orada kimse yoktu. Camiden çekilmeden önce camiyi ateşe verdiler. Eski Nablus şehri kuşatma altında olduğu için itfaiye ekiplerinin de gelmesine engel oldular. Yangın itfaiye ekipleri ve bizlerin çabasıyla söndürüldü. Ancak o halini görünce şok olduk ve çok üzüldük. Bölgede çok eski camiler var. Caminin bulunduğu yer Osmanlı Mahallesi. Osmanlı’nın belli bölgelerde yaptığı Sultan Abdülhamit döneminde yapılan saat kulesi de yine o caminin önünde bulunuyor” dedi.