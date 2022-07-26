Yaralı terörist kavgası

Suriye’nin kuzeyine düzenlenecek beşinci harekat terör örgütü PKK/YPG’de paniğe neden olurken, terör örgütünün en büyük destekçisi Esed rejimiyle beklenmedik sorunlar baş göstermeye başladı. Terör örgütünün sözde meclis üyesi Fesla Yusuf, “Suriye ordusuna güven olmaz” sözleriyle, rejimle sorunlar yaşandığı işareti verdi. Yusuf, “Bizimle anlaşan ve tehditlere karşı duracağı sözü veren rejimin sözünü tutacağına inanmıyoruz. Çünkü Afrin’e saldırı olduğunda da sözlerini tutmadılar. Rejimin tek amacı hakimiyet alanını geliştirmek ve tüm Kürt bölgelerini kontrol etmek” dedi.

PKK YOLU KAPATTI

Bu açıklamanın ardından gerginlik sahaya da yansıdı. Terör örgütü mensupları Kamışlı Havalimanı’na giden yola barikat kurup, rejim unsurlarının havalimanına giriş-çıkışını engelledi. PKK’nın yolu kapatmasıyla rejimin Kamışlı’daki fırınlara gidemediği ve ekmek tedarik edemediği belirtildi. Gerginliğin asıl nedeninin, yaralı PKK’lıların rejime bağlı güçler tarafından Şam’daki hastanelere nakledilmesine izin verilmemesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Yakın zamana kadar yüzlerce terörist Kamışlı Havalimanı’ndan Şam’daki hastanelere nakledilmişti.

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ABD RAHATSIZ

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Kawa Azizi, ABD’nin rejim ve İran’la yakınlaşan PKK/YPG’yi, bunu sürdürürse “başka bir yanıt” alacağı konusunda uyardığını söyledi. Azizi, “ABD Fırat’ın doğusunda, Amerikan nüfuz alanında ve Türkiye sınırlarında İran, rejim ve Rusların artan etkisini hissetmeye başlıyor” dedi. Rejime bağlı birlikler, Rakka ve Haseke kırsalında PKK/YPG kontrolü altındaki bölgelere konuşlanmış, Münbiç ve Tel Rıfat’ta çeşitli bölgelere rejim bayrakları çekilmiş, teröristler Esed posterleri açmıştı.

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