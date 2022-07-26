Dünya Yaralı terörist kavgası
ORTADOĞU

Yaralı terörist kavgası

Suriye’de PKK ile rejimin arası açılıyor. Rejimin yaralı PKK’lıların Şam’daki hastanelere nakledilmesine izin vermemesi, sahayı gerdi. PKK, Kamışlı Havalimanı’na giden yola barikat kurup rejimin giriş-çıkışını engelledi. Kamışlı’ya giremeyen rejim güçleri, fırınlara gidemeyince ekmeksiz kaldı.

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Hatice Saka Yeni Şafak
Yaralı terörist kavgası
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Suriye’nin kuzeyine düzenlenecek beşinci harekat terör örgütü PKK/YPG’de paniğe neden olurken, terör örgütünün en büyük destekçisi Esed rejimiyle beklenmedik sorunlar baş göstermeye başladı. Terör örgütünün sözde meclis üyesi Fesla Yusuf, “Suriye ordusuna güven olmaz” sözleriyle, rejimle sorunlar yaşandığı işareti verdi. Yusuf, “Bizimle anlaşan ve tehditlere karşı duracağı sözü veren rejimin sözünü tutacağına inanmıyoruz. Çünkü Afrin’e saldırı olduğunda da sözlerini tutmadılar. Rejimin tek amacı hakimiyet alanını geliştirmek ve tüm Kürt bölgelerini kontrol etmek” dedi.

PKK YOLU KAPATTI

Bu açıklamanın ardından gerginlik sahaya da yansıdı. Terör örgütü mensupları Kamışlı Havalimanı’na giden yola barikat kurup, rejim unsurlarının havalimanına giriş-çıkışını engelledi. PKK’nın yolu kapatmasıyla rejimin Kamışlı’daki fırınlara gidemediği ve ekmek tedarik edemediği belirtildi. Gerginliğin asıl nedeninin, yaralı PKK’lıların rejime bağlı güçler tarafından Şam’daki hastanelere nakledilmesine izin verilmemesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Yakın zamana kadar yüzlerce terörist Kamışlı Havalimanı’ndan Şam’daki hastanelere nakledilmişti.

ABD RAHATSIZ

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Kawa Azizi, ABD’nin rejim ve İran’la yakınlaşan PKK/YPG’yi, bunu sürdürürse “başka bir yanıt” alacağı konusunda uyardığını söyledi. Azizi, “ABD Fırat’ın doğusunda, Amerikan nüfuz alanında ve Türkiye sınırlarında İran, rejim ve Rusların artan etkisini hissetmeye başlıyor” dedi. Rejime bağlı birlikler, Rakka ve Haseke kırsalında PKK/YPG kontrolü altındaki bölgelere konuşlanmış, Münbiç ve Tel Rıfat’ta çeşitli bölgelere rejim bayrakları çekilmiş, teröristler Esed posterleri açmıştı.

Etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristler için ABD'den taziye mesajı: Kritik savaşçılardı
DÜNYA
Etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristler için ABD'den taziye mesajı: Kritik savaşçılardı

Suriye’de YPG/PKK’lı teröristlerin cirit attığı mevziler boş kaldı
FOTOĞRAF 9
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyine operasyon sinyali vermesinin ardından gözler operasyonun yapılması tahmin edilen bölgelere çevrildi.<br>
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Operasyon için Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı tüm hazırlıkların tamamlandığını açıklarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın \"Bir gece ansızın girebiliriz\" söylemi sonrası bölge hareketlenmeye başladı.
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Terör mevzileri boş kaldı<br>Gaziantep’in Karkamış ilçesinin hemen karşısında bulunan ve sınır ötesi operasyonlarla terörden arındırılan Suriye’nin Cerablus kenti ile YPG-PKK’lı teröristlerin kontrolündeki Münbiç arasında bulunan Seyyade Dağı, Türkiye’nin operasyon sinyali sonrasında sessizliğe büründü.
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Daha önce bölgede hendek kazan ve mevziler hazırlayan YPG-PKK terör örgütü mensupları, Türkiye’nin operasyon söylemlerinin ardından bölgedeki defalarca kez taciz atışı yaptıkları mevzileri terk etti. Boş kalan mevziler ise kameralara yansıdı.
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Teröristler mevzilerin arkasına saklandı<br>Türkiye’nin operasyon hazırlıklarına başlamasının ardından daha önceden bölgede faaliyet gösteren teröristlerin Seyyade Dağı’ndaki boş mevzileri, bölgede \"Türkiye’nin operasyon hazırlıklarına başlamasının ardından terör örgütü paniğe kapıldı\" şeklinde yorumlandı.<br>
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Ayrıca terör örgütü PKKYPG mensuplarının operasyon ihtimali sonrası Seyyade Dağı’ndaki mevzilerin arkasına saklandığı öğrenildi.<br>
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Suriye’de YPGPKK’lı teröristlerin cirit attığı mevziler boş kaldı
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Suriye’de YPG/PKK’lı teröristlerin cirit attığı mevziler boş kaldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyon sinyali sonrası terör örgütü PKK/YPG mensuplarının Münbiç sınırına kazdıkları mevziler boş kalırken, teröristler mevzilerin arkasına saklandı.


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