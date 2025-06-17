Yardım almaya geleni katlediyor

İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik başlattığı soykırım sürecinde, 10’uncu kez Gazze’deki tüm internet bağlantısını kesti. İşgal ordusu, dün de Gazze’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ve güneydeki Han Yunus’taki internet altyapısını engellerken bombardımanlarını sürdürdü. Gazze Hükümeti Basın Ofisi tarafından yayınlanan açıklamada, işgal devletinin Gazze’yi dış dünyadan tamamen izole ederek işlediği vahşi katliamları örtmek için internet bağlantısını kasten kestiği belirtildi. “İsrail’in bu sistematik karartma politikası, işlediği savaş suçlarını gizlemeyi amaçlamaktadır. Her iletişimsiz geçen saniye, Gazze’de masum bir insanın hayatına mal olabilir” cümlelerine yer verildi. Öte yandan, internet bağlantısını tamamen kesen işgal ordusu, Gazze’de işlediği katliamları dozunu düşürmeden sürdürüyor. Hastane kaynakları, dün sabah saatlerinden itibaren İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda, 33’ü insani yardım almak için dağıtım merkezlerinde toplanan sivillerden olmak üzere toplam 68 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiğini bildirdi. Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise işgal kuvvetlerinin sözde insani yardım başlattığı 27 Mayıs’tan beri yardım almak üzere dağıtım merkezlerine gelen Filistinlilere açtığı ateşte ölen Filistinlilerin sayısının 338’e, yaralanan Filistinlilerin sayısının ise 2 bin 831’e çıktığı bilgisi verildi.