Yardım bekleyenleri katletti: Planlayarak ve soğukkanlılıkla öldürdü

7 Ekim'den bu yana binlerce Filistinliyi kadın çocuk ayrımı yapmadan katleden soykırımcı İsrail, vahşetine boyut atlattı. İşgalci güç, Gazze’nin kuzeyindeki Raşid Caddesi’nde, günlerdir ağızlarına bir lokma yemek girmeyen ve yardım TIR’larını bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Korkunç saldırıda 112 Filistinli can verirken, binden fazla kişi yaralandı. "İsrail işgalinin aç bıraktığı sivillerin öldürülmesinden İsrail'i, ABD yönetimini, uluslararası toplumu ve uluslararası kuruluşları sorumlu tutuyoruz" açıklaması yapan Gazze'deki hükümet, "İşgalci İsrail, Filistinlilere yönelik soykırım ve etnik temizlik bağlamında idam operasyonu yürüttüğü bu korkunç katliamı kasıtlı, planlı bir şekilde gerçekleştirdi. İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye yiyecek ve insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü" ifadelerini kullandı. İsrail’in günlerdir aç ve susuz bekleyen Filistinlilere karşı yardım TIR'larını yem olarak kullandığı ve kalabalığın toplanmasıyla katliam gerçekleştirdiği düşünülüyor.





TANKLARLA VAHŞİCE EZDİLER

Yardım TIR'larını bekleyen binlerce kişinin üzerine, İsrail güçleri, tanklarla bombalayarak ve ateş açarak katliamı gerçekleştirdi. Saldırı ile korkudan etrafa kaçışan Filistinliler, işgalci gücün geriye çekilmesi sonrası yaralıları toplamak üzere alana geldi. Yerdeki cesetlerin, İsrail askerlerinin geri çekilirken tanklarla ezildiği görüldü.





HASTANELER YETİŞEMİYOR

Yerel kaynaklar, bölgede yakıt eksikliğinden ötürü 3 ambulansın çalıştığını ve yaralıları taşımak için yeterli ekibin olmadığını bildirdi. Yaralılar, yardım için gelen kamyonlar ve at arabaları ile taşındı. Bazı Filistinlilerin yaralıları sırtında hastaneye taşıdığı görüldü. El Cezire kaynakları, "Ölü ve yaralılar El Şifa Hastanesi ve Kamal Adwan Hastanesi'ne götürüldü. Diğerlerinden bazıları Ahli ve Ürdün hastanelerine kaldırılıyor. Hastaneler artık çok sayıda hastayı bile kaldıramıyor çünkü bırakın ilacı, yakıt bile yok. Hastanelerde de kan kalmadı" değerlendirmesini paylaştı. Filistin Kızılayı Sözcüsü Raed al-Nims ise sağlık sisteminin çöktüğünü, İsrail saldırısı sonucu yaralananlar için çok fazla seçeneğin olmadığını kaydetti.





CADDELERDEN CESET TOPLUYORUZ

El Şifa Hastanesi ambulans servisi başkanı Faris Afana, Gazze Şehri'ndeki hastanelerin,saldırıdan sonra gelen çok sayıda kurbanla başa çıkamayacağını kaydetti. “Üç ambulansla yolda yatan yaralıları bulmak için El-Raşid yolu boyunca ilerledik” diyen Afana, "Dört saatten fazla bir süredir kurbanları hastanelere götürüyoruz" ifadelerini kullandı. El Şifa Hastanesi hemşire bölümü başkanı Jadallah el Şafii ise, "Bu, dört ay önce Baptist Hastanesi'nde İsrail'in hava saldırısında 500

kişinin öldürüldüğü karanlık sahneleri hatırlatıyor" ifadeleriyle yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi. “Bırakın sağlık personeli, ameliyathanelerimiz bile kalmadı” diyen Şafii, “Hastaneyi idare etmek için tıbbi malzememiz ve yakıtımız bitti. Yaralılar yerde yatıyorlar. Çaresisiz” sözlerini sarf etti.





İSRAİL’İN GOEBBELS’İ DALGA GEÇTİ

İsrail’in Goebbels’i lakaplı ordusu sözcüsü Daniel Hagari ise dalga geçer gibi açıkalamalarda bulundu. "Yardımların dağıtılması sırasında kargaşalar çıktı”diyen Hagari, “Birbirlerini ezdiler" dedi. Reuters'a konuşan İsrailli bir kaynak da askerlerin, kalabalık içinde "kendilerine tehdit oluşturan birkaç kişiye" ateş açtığını bildirdi.





Derhal son verin

Türkiye İsrail'in katliamına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'nndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail insanlığa karşı suçlara bir yenisini eklemiştir. İsrail, Gazze’deki askeri operasyona derhal son vermek zorundadır, ancak İsrail hükümeti bu kararı alabilecek sağduyu ve vicdana sahip değildir. İsrail hükümeti üzerinde etkisi olan tüm kesimleri, Gazze’de yaşanan vahşeti durdurmaya çağırıyoruz."





Biden'dan yeni tiyatro

ABD Başkanı Joe Biden, insani yardım bekleyen Gazzelileri katleden İsrail hakkında yine konuşamadı. Biden, katledilen Gazzelilerle ilgili tepkisinin ne olduğu sorusuna, "Şu anda neler olduğuna bakıyoruz. Ne olduğuyla ilgili iki farklı anlatım var. (Bu soruya) Şu an bir yanıtım yok." şeklinde cevap verdi.





Acil ateşkes

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de katliama tepki gösterdi. Guterres adına yapılan yazılı açıklamada acil ateşkes ve insani yardım çağrısı yapılarak "Genel Sekreter olayı kınıyor. Gazze'deki çaresiz sivillerin acil yardıma ihtiyacı var ve buna BM'nin son bir haftadır yardım dağıtamadığı kuşatma altındaki Gazze'nin kuzeyi dahil" ifadelerine yer verildi.





Terör çetesi

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısını "savaş suçu", "uluslararası insancıl hukukun ihlali" ve "soykırımın kanıtı" olarak nitelendirerek tepki gösterdi. İspanyol milletvekili Manu Pineda, İsrail'i "terör çetesi" olarak adlandırken İrlandalı milletvekili Mick Wallace "İsrail rejiminin savaş suçları devam ediyor ve biz hala Avrupa Birliği, ABD ve İngiltere liderlerinin onları kınamasını bekliyoruz." eleştirisinde bulundu.





İsrail'i durdurun

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, son katliam sonrasında İsrail'den tüm silah alımlarını askıya aldıklarını açıkladı. Petro, X'ten yaptığı paylaşımda, "Buna soykırım denilir ve dünyanın güçlü devletleri bunu duymaktan hoşlanmasa da yapılanlar, Holokost'u hatırlatıyor. Dünyanın Netanyahu'yu durdurması gerekiyor"

ifadesini kullandı.



