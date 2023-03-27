Yasağa rağmen CHP'den Avrupa'da seçim propagandası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 14 Mart seçimleri öncesi Avrupa'da propagandaya soyundu.

Dün (26 Mart Pazar) Almanya'da CHP tarafından 'seçim kampanyası' düzenlendi.

Söz konusu etkinliğe CHP Baden Württemberg Birliği Mehmet Yıldırım, CHP Parti Meclis Üyesi Eren Erdem, CHP destekçisi gazeteci Barış Yarkadaş ve müzisyen Ali İnsan katıldı.

Ancak CHP'nin "Türkiye Neyi Seçecek?" konusuyla düzenlediği etkinlik adeta propaganda niteliği taşıdı.

CHP'nin bu seçim propagandasına dikkat çeken isim ise AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkan Vekili Bülent Bilgi oldu.

Bilgi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'nin etkinliğine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bu tür etkinliklerin yurtdışında yapılmasının yasak olduğunu belirten Bilgi, "Bu, AK Parti'nin etkinlik düzenlemesine de izin verildiği anlamına mı geliyor?" sorusunu sordu.





In einer Schule in #Wiesloch, fand eine Wahlveranstaltung der türkischen Oppositionspartei #CHP in Zusammenhang mit den Wahlen in der Türkei statt, obwohl derartige Veranstaltungen in Deutschland verboten sind.



Heißt das, dass @Akparti ebenfalls Veranstaltungen durchführen darf? pic.twitter.com/cllZAzu8V6 — Bülent Bilgi (@bilgi_blent) March 27, 2023

Yurt dışında seçim propagandası yapmak yasak

Bilgi'nin yasak olduğuna dikkat çektiği yurt dışında seçim etkinlikleri 2008 yılında yapılan düzenlemeyle yasaklandı.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun’da 2008 yılında yapılan ve Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre, yurt dışında ve yurt dışı temsilciliklerde seçim propagandası yapmak yasak.







