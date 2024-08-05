|
Dünya

Yemen'deki Husiler: ABD'ye ait SİHA'yı düşürdük

Yemen'deki İran destekli Husiler, Saada ilinde ABD'ye ait MQ-9 tipi silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğünü ve Aden Körfezi'nde "Groton" adlı geminin balistik füzeyle hedef alındığını duyurdu.

08:15 - 5/08/2024 Monday
IHA
Foto: AFP
Foto: AFP

Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde Liberya bandıralı "MV Groton" adlı konteyner gemisini hedef aldı. Saldırının, İsrail'in 20 Temmuz'da Hudeyde limanına düzenlediği hava saldırısından bu yana bir nakliye gemisine yönelik ilk saldırı olduğu aktarıldı.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) ve İngiliz güvenlik firması Ambrey, geminin Yemen'in Aden limanının 230 kilometre doğusunda bir füzeyle hedef alındığını belirtti. Gemide su girişi veya petrol sızıntısı gözlemlenmediği, mürettebat üyelerinin güvende olduğu ve geminin yakındaki bir limana yöneldiği öğrenildi.

"ABD'ye ait SİHA'yı düşürdük"

Husilerin sözcüsü Yahya Saree, MV Groton'ın balistik füzelerle hedef alındığını aktarırken, Husilerin ayrıca ülkenin kuzeyindeki Saada'da ABD yapımı bir MQ-9 Reaper MQ-9 Reaper Silahlı İnsansız Hava Aracını (SİHA) düşürdüğünü duyurdu. Düşürülen ABD'ye ait SİHA'nın görüntüleri de paylaşıldı.

Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak Kasım ayından bu yana Kızıldeniz'deki ve Aden Körfezi'ndeki uluslararası ticari gemilere insansız hava aracı ve füzeler ile saldırı gerçekleştiriyor.

#Yemen
#Husiler
#ABD
10 minutes ago
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
4 Ağustos Pazar Akşamı Ne İzlenir? En İyi Diziler ve Filmler Burada!