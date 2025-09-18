Yeni Şafak
Yemen'deki Husilerin fırlattığı İHA İsrail'in güneyinde bir otele isabet etti

Yemen'deki Husilerin fırlattığı İHA İsrail'in güneyinde bir otele isabet etti

19:4618/09/2025, Perşembe
AA
Yemen'deki Husiler, İsrail'e İHA saldırısı gerçekleştirdi
Yemen'deki Husiler, İsrail'e İHA saldırısı gerçekleştirdi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bir İHA'nın sınırlardan sızması nedeniyle alarmların devreye girdiği aktarıldı. Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bomba yüklü İHA'nın Eilat bölgesinde düştüğü ve bir otelin girişine isabet ettiği bildirildi.

Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bir bomba yüklü insansız hava aracı (İHA), İsrail'in güneyindeki Eilat'da bir otele isabet etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bir İHA'nın sınırlardan sızması nedeniyle alarmların devreye girdiği belirtildi.

Alarmların devreye girmesinin ardından İHA'nın güneydeki Eilat bölgesine düştüğü, arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bomba yüklü İHA'nın bir otelin girişine isabet ettiğini, yaralanan olmadığını bildirdi.



