Yeni bir savaş mı çıkıyor? İsrail destekçisi Almanya'dan dikkat çeken açıklama

Boris Pistorius
25 gündür işgalci İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik katliam yapmasını izleyen Avrupa'da bir savaş çıkabileceği uyarısında bulunan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya için tarihi bir dönüm noktası diyerek 'savaşa hazırlık' çağrısı yaptı.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman toplumunun ve silahlı kuvvetlerinin Avrupa'da olası bir savaşa hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.
Pistorius, Alman ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının Almanya için tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.
Kendimizi savunmaya hazır olmalı ve Alman silahlı kuvvetlerini ve toplumunu buna hazırlamalıyız." ifadelerini kullandı.
Pistorius, Almanya'nın savunma harcamalarını artırması ve silahlı kuvvetlerini modernize ederek yeni güvenlik sorunlarıyla baş edebilecek hale getirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.