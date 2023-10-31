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Dünya

Yeni bir savaş mı çıkıyor? İsrail destekçisi Almanya'dan dikkat çeken açıklama

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı soykırıma ABD'nin koşulsuz destek vermesi ile Orta Doğu'da tansiyon yükselirken Avrupa'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Savaşa hazır olmaları gerektiğini belirtti.

11:20 - 31/10/2023 Salı
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Boris Pistorius

Boris Pistorius

25 gündür işgalci İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik katliam yapmasını izleyen Avrupa'da bir savaş çıkabileceği uyarısında bulunan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya için tarihi bir dönüm noktası diyerek 'savaşa hazırlık' çağrısı yaptı.


Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman toplumunun ve silahlı kuvvetlerinin Avrupa'da olası bir savaşa hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.


Pistorius, Alman ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının Almanya için tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.


Bu savaşın siyaset ve toplumda bir "zihniyet değişikliği" getirmesi gerektiğini ifade eden Pistorius, "Avrupa'da bir savaş tehdidi olabileceği fikrine alışmalıyız ve bu da savaşa hazır olmamız gerektiği anlamına geliyor.

Kendimizi savunmaya hazır olmalı ve Alman silahlı kuvvetlerini ve toplumunu buna hazırlamalıyız." ifadelerini kullandı.


Pistorius, Almanya'nın savunma harcamalarını artırması ve silahlı kuvvetlerini modernize ederek yeni güvenlik sorunlarıyla baş edebilecek hale getirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



#Boris Pistorius
#Almanya
#İsrail
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