Yeni salgın paniği: ‘H5N5’ gribiyle enfekte olan bir kişi öldü

ABD'nin Washington eyaletinin Grays Harbor bölgesinde yaşayan ve kimliği açıklanmayan bir kişinin ‘H5N5’ kuş gribi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, yaşamını yitiren kişinin ileri yaşta olduğunu ve çeşitli sağlık sorunları bulunduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca hayatını kaybeden kişinin evinin arka bahçesinde farklı türlerden oluşan küçük bir kümes hayvanı grubu olduğu kaydedildi.