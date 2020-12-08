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Yeni Zelanda cami saldırısı raporunda dikkat çeken detay: İstihbaratçılar fark edemedi

Yeni Zelanda'da cami saldırısının araştırma raporu yayınlandı. Raporda saldırının planlama aşamasında bile tespit edilememesinin sebeplerinden biri olarak, ulusal istihbarat teşkilatlarının ülkedeki ırkçı tehditlerden ziyade, Müslüman toplumun içindeki sözde radikal gruplara odaklandığı ifade edildi.

Haber Merkezi DHA
İstihbaratçıların saldırı hazırlığını fark edemedikleri öne sürüldü.
İstihbaratçıların saldırı hazırlığını fark edemedikleri öne sürüldü.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde geçen yıl 2 camiye düzenlenen terör saldırısında, 51 kişi ibadet ederken yaşamını kaybetmiş ve 49 kişi yaralanmıştı. Yeni Zelanda Kraliyet Soruşturma Komisyonu bugün, saldırıya ışık tutan 800 sayfa soruşturma raporunu yayınladı.

PLANLAMA AŞAMASI BİLE TESPİT EDİLEMEDİ

Raporda saldırının planlama aşamasında bile tespit edilememesinin sebeplerinden biri olarak, ulusal istihbarat teşkilatlarının ülkedeki ırkçı tehditlerden ziyade, Müslüman toplumun içindeki radikal gruplara odaklandığı ifade edildi.
Yeni Zelanda Kraliyet Soruşturma Komisyonu, 51 kişinin hayatını kaybettiği Christchurch cami saldırısıyla ilgili 800 sayfalık soruşturma raporunu yayınladı. Raporda, Brenton Tarrant’ın (30) saldırıyı planlarken kendini çok iyi gizlediği bu sayede yetkililer tarafından tespit edilemediği belirtildi.

İSTİHBARAT IRKÇI TEHDİTLERE ODAKLANMAMIŞ

Saldırı raporunda, polis sistemindeki silah ruhsatlarının incelenmesi konusunda eksiklikler yer alırken diğer yandan Yeni Zelanda istihbarat teşkilatlarının, ‘beyazların üstünlüğü’nü savunan ırkçı tehditlerden ziyade Müslüman toplumun içindeki sözde radikal grupların oluşturduğu tehdide fazla odaklandığı tespit edildi.

Canterbury Müslüman Derneği Sözcüsü Abdigani Ali, Müslüman topluluğunun güvende tutulması gerektiğini belirterek "Rapor, devlet kurumlarında kurumsal önyargı ve bilinçsiz önyargının var olduğunu ve değişmesi gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

YENİ ULUSAL İSTİHBARAT TEŞKİLATINA İHTİYAÇ VAR

Komisyonun hazırladığı raporda, yeni bir ulusal istihbarat teşkilatı kurulması gerektiği belirtildi. Rapor, doğası gereği daha stratejik olan ve terörle mücadele stratejisi geliştirmeye odaklanabilecek yeni, iyi finanse edilmiş bir kurumun kurulmasını tavsiye ediyor. Rapora göre saldırgan Tarrant, genç yaştan itibaren ırkçı fikirleri benimsedi ve 14 yaşından itibaren internet üzerinden ırkçı topluluklarla temas kurmaya başladı.

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