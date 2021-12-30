Yerleşimci terörünün hedefi İsrailli bakan Barlev: Ölüm tehditleri alıyor

Filistinlilere karşı kullanılan “yerleşimci terörü” İsrail siyasetini vurmaya başladı. İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Omer Barlev, Yahudi yerleşimci teröristlerin, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli sivillere yönelik şiddetini dile getirmesinin ardından ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı.

Birkaç hafta önce Omer Barlev, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland ile gerçekleştirdiği görüşmede, ‘yerleşimci şiddeti ve bölgesel gerilimin azaltılması’ konularının ele alındığını dile getirmişti. Başbakan Naftali Bennett’in aşırı sağcı Yamina Partisi üyelerinin de şahsına yönelik bu zorbalığa destek verdiğini belirten Barlev, kendisine geniş koruma tahsis edildiğini duyurdu.

TWITTER HESABINDAN DUYURDU

Pazartesi günü Twitter hesabından Yahudi aşırılık yanlılarından ölüm tehditleri aldığını bildiren İşçi Partili bakan Barlev, Bennett’in partisinin bu gergin atmosfere katkıda bulunduğunu söyledi.

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Muhalif politikacıların kendisini “Filistin şiddetini” desteklemekle itham etmesine tepki gösteren Barlev, “Beni tüm yerleşimcilerin düşmanıymışım gibi göstermeye çalışıyorlar” dedi. Barlev, Batı Şeria’daki yerleşimci şiddeti gerçeğini dile getirdiği için bu muameleye maruz kaldığını ifade etti.

SALDIRGAN DEĞİL ÖNCÜ SAVUNMASI

Başbakan Bennett de Bakan Barlev’in aldığı tehditlerin “yalnızca marjinal bir azınlığın eylemleri” olduğunu dile getirirken, eski Başbakan Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud ise Barlev’in açıklamalarının “İsrail’i kirlettiğini” savunarak adeta “ölüm tehditlerine” destek çıktı. Dini İşler Bakanı Matan Kahana, ise daha ileri giderek Yahudi teröristler için “saldırganlar değil öncüler” savunması yaptı.

İZAK RABİN HATIRLATMASI

Haziran ayında yeni hükümetin kurulma aşamasında da aşırı sağcı Yahudilerden koalisyon ortaklarına tehditler yağmıştı. 1995’te aşırı sağcı bir Yahudi tarafından öldürülen eski İsrail Başbakanı İzak Rabin’i, suikasttan hemen önce Filistin kefiyesiyle gösteren fotoğrafın bir benzeri sosyal medya mecralarında “Yalancı” başlığıyla Naftali Bennett için de kullanılmaya başlanmış, ayrıca Yamina Partisi’nin iki numaralı ismi Ayelet Sheked, Yeni Umut Partisi lideri Gideon Saar ve koalisyonu kurma görevi verilen Yair Lapid’in de ölüm tehditleri aldığı bildirilmişti.

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Sistematik saldırılar

İsrailli insan hakları örgütü Barış Şimdi’nin, Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşimci şiddetine ilişkin hazırladığı raporda, 2020 yılında Filistinlilere yönelik saldırıların gözle görülür şekilde arttığı ve günde 2 defadan fazla saldırı vakası kaydedildiği aktarılmıştı. İsrail ordu yetkililerine dayandırılan rapora göre, yerleşimci saldırıları 2020 yılı ile 2021’in ilk yarısında 2019’un iki katı kadar arttı. Barış Şimdi yetkilileri, 2019’da 363 yerleşimci şiddeti kaydedilirken, saldırıların 2020’de 507’ye yükseldiğini, 2021’in ilk yarısında ise 416’ya kadar çıktığını bildirdi.

11 yıl sonra İsrail’de

qFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 11 yıl aradan sonra İsrail’e ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Abbas ziyareti kapsamında, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile bir araya geldi. İsrail Savunma Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, yaklaşık 2 buçuk saat süren görüşmede, güvenlik alanındaki iş birliğini güçlendirme, bölgede istikrarın sağlanması, terör ve şiddeti önleme konusundaki ortak çıkarların vurgulandığı belirtildi. Abbas’a ziyaretinde, İsrail ilişkilerinden sorumlu Filistin Sivil İşler İdaresi Başkanı Bakan Hüseyin el-Şeyh ve Filistin istihbarat şefi Majed Faraj da eşlik etti.

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