Yıkımlara direneceğiz

İsrail, birçok Filistinlinin evini yıkmaya devam ediyor.

Filistin Milletvekili Sayed Abu Musamih, “Filistin halkı, işgalci siyonistlerin ve ABD’nin baskılarına karşı direniyor. ABD, Filistin’de açlık politikası uygulayarak bölge halkını yıldırmaya çalışıyor, ancak bunda başarılı olamayacak. Filistin halkı Türkiye’nin yardımlarıyla ayakta durmaya devam edecek” dedi. Türkiye üzerinde oynanan oyunlara karşı Musamih, dünya Müslümanlarına Türkiye tarafından üretilen malları satın alma çağrısında bulundu.

YARDIMLAR FİLİSTİN’E SOKULMUYOR

Filistin’e çıkan tüm yolların İsrail tarafından kapatıldığını söyleyen Musamih, “Gıda yardımlarının önüne geçildi. Filistin’e gönderilen yardımların halka ulaştırılması engelleniyor. Kara kuşatmasının yanı sıra deniz kuşatması da yapılıyor. Ticarette kuşatma altındayız. İç ve dış ticareti yürütme mümkün değil” diye konuştu. Musamih, “Türkiye’nin yaptığı üniversite hastanesinde yaralılara tedavi ve tıbbi ihtiyaçların karşılanması Filistin’in yükünü hafifletiyor” dedi.

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