PKK terör örgütünün Suriye sorumlusu ‘Mazlum Kobani’ kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre ofisinde ağırlanmasına tepki yağıyor. Suriye Geçici Hükümet Başbakanlığı görevine seçilen Abdurrahman Mustafa, görüşmeyi ‘PKK’ya meşruiyyet kazandırma gayretinden öte anlam ifade etmeyen girişim’ olarak nitelendirdi ve kınadıklarını belirtti.

KRİZİ DERİNLEŞTİRİR

Suriye Geçici Hükümet Başbakanı Abdurrahman Mustafa, şunları söyledi: “PKK, Suriye’nin binlerce kilometrekarelik toprağını işgal eden kanlı bir terör örgütüdür. Rakka, Haseke, Deyrizor ve Münbiç’te 2 milyondan fazla insanı evlerinden yurtlarından sürdüler. Binlerce insan bu kanlı örgüt eliyle katledildi. Bu vahşetin baş sorumlusu Ferhat Abdi Şahin ile BM temsilcisinin mutabakat yapıyor olması, çok tehlikeli bir gelişmedir ve varolan krizi çok daha fazla derinleştirecektir.”

BÜYÜK BİR HATA

“BM, bu terör oluşumunu muhatap almak yerine mücadele edecek mekanizmaları harekete geçirmeliydi. PKK son 2 aylık dilimde halkın 50 bin dönümden fazla arazisini yaktı. Ekmeklerine kast etti. Bünyesinde 10 binden fazla çocuk yaşta terörist var ve kendileri gibi düşünmeyen her insanı düşman gören, yok eden bu kanlı örgütün o çatı altında ağırlanması büyük hatadır.”

TALİHSİZ BİR EYLEM

Redif Mustafa

Suriye’nin önde gelen hukukçularından Redif Mustafa ise “BM bizim için yok hükmünde. Uluslararası mahkemelerde hesap vermesi gereken bir terör örgütü liderinin BM salonlarında ağırlanması evrensel insan hakları ihlali ve uluslararası hukukun katledilmesidir. Bu görüşme BM’nin kurumsal anlamda güvenirliğini yok eden talihsiz bir eylem oldu” dedi.

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GİZLİ ANLAŞMA

BM Genel Sekreteri’nin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba’nın “SDG” ismini kullanan YPG/PKK ile “bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması” için resmi törenle anlaşma imzaladığı ortaya çıkmıştı. BM Cenevre Ofisi’nin tatil olduğu cumartesi günü ve sadece birkaç kişinin bildiği anlaşmaya terör örgütü adına ‘Mazlum Kobani’ kod adlı ‘Ferhat Abdi Şahin’ imza atmıştı. BM Cenevre Ofisinin üst düzey yetkilileri bile anlaşmadan haberdar edilmemişti.

Korsan görüşme

Ferhat Abdi Şahin ile üniversiteyi aynı dönem okuduklarını söyleyen Redif Mustafa, 1987’de örgüte katılan Şahin’in Kandil tarafından 2012’de Suriye’deki tüm güçlerin sorumlusu olarak atandığını belirtti. Redif Mustafa, şöyle devam etti: “Özellikle 2015-2019 aralığında işlenen tüm cinayetler ve insan hakkı ihlallerinin bir numaralı faili Ferhat Abdi Şahin’dir. Bu şahıs Rakka’da, Haseke’de, Münbiç’te ve Deyrizor’da savaş suçu işledi. Böylesine sicile sahip bir suçlu kim tarafından, hangi ülke pasaportuyla Avrupa’ya gitmiştir, bunun sorgulanması gerekir. Terör örgütü liderinin hamiliğini kim üstlendi? Bu soruların cevabı korsan görüşmenin içeriği kadar önem arzediyor.”