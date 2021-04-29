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Dünya Yunan faşizmi salgın dinlemiyor Türklere aşı yok
AVRUPA

​Yunan faşizmi salgın dinlemiyor: Türklere aşı yok!​

Yunan faşizmi salgın dinlemiyor: Türklere aşı yok!

Yunanistan’daki Türk düşmanlığı sınır tanımıyor. Ülkede öğretmenler aşılanırken Batı Trakya’daki Türk azınlık okullarında görevli öğretmenler istisna tutuldu. İskeçe Azınlık Ortaokul-Lisesi Encümen Heyeti Üyesi avukat Ahmet Kara, İskeçe ve Gümülcine’deki 37 eğitimciye randevu verilmediğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yunan faşizmi salgın dinlemiyor: Türklere aşı yok!​
Arşiv

Yunanistan’da, Batı Trakya’daki Türk azınlık okullarında görev yapan azınlık mensubu öğretmenlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı’nca zorunlu olarak aşılanması kararlaştırılan eğitimciler arasında yer almadığı ortaya çıktı. Atina’nın ülkedeki Türk azınlığı hedef alan politikalarında yeni bir aşamayı gösteren uygulama faşist politikaların salgına rağmen devam ettiğini gösterdi. İskeçe Azınlık Ortaokul-Lisesi Encümen Heyeti Üyesi avukat Ahmet Kara, yaptığı açıklamada, İskeçe ve Gümülcine’deki iki azınlık ortaokul ve lisesinde görev yapan 37 eğitimcinin isimlerinin, Kovid-19 aşılama programına dahil edilmediğini söyledi. Kara, bölge eğitim müdürlüğünün talebi üzerine öncelikli olarak aşı programına dahil edilmek üzere, ilgili bakanlığa gönderilen azınlık okullarında görevli yüksek risk grubundaki Türk ve Yunan öğretmenlerden oluşan 18 kişilik listede yer alan 9 azınlık mensubu öğretmene ise aşı randevusu verilmediğini ifade etti.

LİSTE İLETİLMEDİ

Bu konuda, okul encümen heyetleri olarak ilgili bakanlıklar nezdinde girişimde bulunduklarını ancak henüz net cevap alamadıklarını anlatan Kara, “Soru işaretleriyle dolu bir olay ile karşı karşıya bulunuyoruz. Diğer öğretmenlere öncelikli aşı randevusu verilirken, azınlık üyesi öğretmenlerimize randevu verilmemesi son derece düşündürücü. Böyle bir ayrımcılığın neden yapıldığını anlamak çok zor. Burada bir kasıt mı var, yoksa bir ihmal mi? Bunun aydınlatılmasını bekliyoruz.” dedi. Kara, “Biz ilgili kurumlarla iletişime geçtik. Problemi aktardık ve çözümünü talep ettik. Anlaşılan, Eğitim Bakanlığı, azınlık ortaokullarında görev yapan azınlık mensubu öğretmenlerin isimlerinin bulunduğu listeyi Sağlık Bakanlığı’na iletmemiş. Neden böyle bir uygulamaya gidildiği gerçekten merak konusu. Sebebi her ne olursa olsun, sağlıkla ilgili bu önemli sorun mutlaka bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır.” çağrısında bulundu. Yunan Sağlık Bakanlığı, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin yüksek risk grubu sayılmasına ve yaş sıralamasına göre aşamalı olarak aşı olmasına karar vermişti.

Yunan ordusundan provokatif tatbikat

Geçen yıl ağustos ayında Yunanistan’da, Türk azınlığın yoğun olarak yaşadığı İskeçe bölgesindeki Mustafçova Belediyesi’ne bağlı Gökçepınar köyünde silahlı tatbikat yapan Yunan askeri birlikler köy halkında endişe ve korku yaratmıştı. Köylülere haber verilmeden yapılan tatbikatta, Yunan askerlerin Türk mezarlığı çevresinde siper alması fotoğraflara yansımıştı. Ege ve Akdeniz’de gerilimin yükseldiği bir dönemde gerçekleşen tatbikatın, Atina’nın ülkede Türk azınlık üzerinden tehdit ve şantaj politikasının devam ettiği değerlendirmesine sebep olmuştu. Öte yandan Yunanistan, Lozan Antlaşması’na aykırı olarak Batı Trakya’da Türk azınlığın kendi müftüsünü seçme hakkına da engel oluyor. Atina yönetimi Lozan’a aykırı olacak şekilde müftü ataması da kendisi gerçekleştiriyor.

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