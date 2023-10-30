Yunan medyası duyurdu: Türkiye işgal edilen adacığı geri aldı

Ege Denizi'nde meydana gelen bu gelişmeler, 'ikinci yüzyılın ilk atağı' olarak yorumlandı.
Adalar Denizi’nde (Ege) Gökçe Ada ile Enez arasında yer alan ve Türkiye'nin münhasır egemenlik haklarının bulunduğu bölgede bulunan Zürafa Kayalığı'nın toplam büyüklüğü 9 metrekare ve sahilinin uzunluğu ise 32 metre.
Bölgedeki yüzlerce ihtilaflı kayalıklardan biri olan Zürafa Kayalığı, Yunanistan'a ait Semadirek Adası'na 6.4 mil, Türk ana karasına ise 14.2 mil uzaklıkta.
Kayalık 1980’li yıllarda Yunanistan’ın denize beton döküp üzerine fener diktiği bir yapı. Bu nedenle Yunanistan kayalığın kendi bölgelerinde olduğunu ileri sürüyor.
Balıkçılık ve savunma açısından stratejik öneme sahip
Zürafa Kayalığı, Yunanistan’ın kıta sahanlığı iddiaları nedeniyle balıkçılık ve savunma açısından stratejik öneme sahip bulunuyor.
Yunan medyası: Ankara'dan olağanüstü meydan okuma
Haberlere göre; Türkiye, Yunanistan için stratejik öneme sahip kayalığı uluslararası resmi bir yazıyla ilhak etti. Yazıda, Zürafa Kayalığı'nın Türk toprağı olduğu ve münhasır egemenlik haklarının ise Türkiye'ye ait olduğunun belirtildiği aktarıldı.
"30 Ekim 2023 - 2 Kasım 2023 tarihlerinde Türk F-16'ları ve İHA'larıyla işbirliği içinde, ‘Yunanistan'ın egemenliği altındaki Zürafa adacığı’ ve bölgesinde S-400 füzelerinin operasyonel testini gerçekleştirecek."
Asılsız iddialara Ankara'dan tepki: Yunan egemenliği 'bir işgal'
Yunan hükümeti, tatbikat ile Yunan egemenliğinin ‘işgal edildiğini’ savunurken Türkiye’nin tepkisi ise jet hızında geldi.
İlk kriz 2016'da patlak verdi
Zürafa Kayalığı'yla ilgili tartışmalar, 13 Ocak 2016’da, Türkiye’ye ait Skorsky helikopterinin bölgede uçuş yapmasıyla patlak vermişti. Yunanistan, helikopterin Yunan toprakları üzerinden uçtuğu iddia ederek, uluslararası mercilerde haklarını arayacaklarını ifade etmişti.
2022 Şubat ayında ise Yunan sahil güvenlik botları, Zürafa Kayalığı yakınlarında balık avlayan İlker Özdemir’i bölgeden uzaklaştırmaya çalışmış, Özdemir ise bölgenin uluslararası sularda bulunduğunu ve balık avının yasal sınırları içinde yer aldığını aktarmıştı.
Cihat Yaycı: Zürafa Adası EGAYDAAK’tır
Mavi Vatan doktrininin fikir babası Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, o dönem yaptığı açıklamada, "Zürafa Adası EGAYDAAK’tır ve Yunanistan’ın değildir. Dolayısıyla İlker Reis de uluslararası sularda değil Türk karasularında avlanmaktadır. EGAYDAAK isimleri derhal açıklanmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.