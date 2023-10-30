Yunan medyası duyurdu: Türkiye işgal edilen adacığı geri aldı

Adalar Denizi’nde (Ege) Gökçe Ada ile Enez arasında yer alan ve Türkiye'nin münhasır egemenlik haklarının bulunduğu bölgede bulunan Zürafa Kayalığı'nın toplam büyüklüğü 9 metrekare ve sahilinin uzunluğu ise 32 metre.

Bölgedeki yüzlerce ihtilaflı kayalıklardan biri olan Zürafa Kayalığı, Yunanistan'a ait Semadirek Adası'na 6.4 mil, Türk ana karasına ise 14.2 mil uzaklıkta.

Kayalık 1980’li yıllarda Yunanistan’ın denize beton döküp üzerine fener diktiği bir yapı. Bu nedenle Yunanistan kayalığın kendi bölgelerinde olduğunu ileri sürüyor.

Balıkçılık ve savunma açısından stratejik öneme sahip

Zürafa Kayalığı, Yunanistan’ın kıta sahanlığı iddiaları nedeniyle balıkçılık ve savunma açısından stratejik öneme sahip bulunuyor.













Yunan medyası: Ankara'dan olağanüstü meydan okuma

Yunan medyası, iki ülke arasında uzun süredir tartışmalara neden olan adaya ilişkin son gelişmeleri, "Ankara'dan olağanüstü meydan okuma", "Yunan adacığı ilhak edildi" başlıklı haberleriyle duyurdu.

Haberlere göre; Türkiye, Yunanistan için stratejik öneme sahip kayalığı uluslararası resmi bir yazıyla ilhak etti. Yazıda, Zürafa Kayalığı'nın Türk toprağı olduğu ve münhasır egemenlik haklarının ise Türkiye'ye ait olduğunun belirtildiği aktarıldı.

Haberde ayrıca şu iddialara yer verildi:

"30 Ekim 2023 - 2 Kasım 2023 tarihlerinde Türk F-16'ları ve İHA'larıyla işbirliği içinde, ‘Yunanistan'ın egemenliği altındaki Zürafa adacığı’ ve bölgesinde S-400 füzelerinin operasyonel testini gerçekleştirecek."

Asılsız iddialara Ankara'dan tepki: Yunan egemenliği 'bir işgal'

Yunan hükümeti, tatbikat ile Yunan egemenliğinin ‘işgal edildiğini’ savunurken Türkiye’nin tepkisi ise jet hızında geldi.

A7847/23 numaralı uluslararası duyuru ile iddialara cevap veren Ankara, tatbikat alanının kesinlikle Türkiye’nin münhasır egemenlik haklarına sahip olduğu vurgulandı.

Öte yandan söz konusu alanın İstanbul FIR (Flight Information Region) Uçuş Bilgi Bölgesi) sınırları içinde olduğu ve Yunanistan'ın Zürafa Adası’nda iddia ettiği ‘Yunan egemenliğinin’ bir işgal olduğu, adacığın Türk toprağı olduğu ve bu nedenle tatbikatın gerçekleşeceği belirtildi.

İlk kriz 2016'da patlak verdi

Zürafa Kayalığı'yla ilgili tartışmalar, 13 Ocak 2016’da, Türkiye’ye ait Skorsky helikopterinin bölgede uçuş yapmasıyla patlak vermişti. Yunanistan, helikopterin Yunan toprakları üzerinden uçtuğu iddia ederek, uluslararası mercilerde haklarını arayacaklarını ifade etmişti.

2022 Şubat ayında ise Yunan sahil güvenlik botları, Zürafa Kayalığı yakınlarında balık avlayan İlker Özdemir’i bölgeden uzaklaştırmaya çalışmış, Özdemir ise bölgenin uluslararası sularda bulunduğunu ve balık avının yasal sınırları içinde yer aldığını aktarmıştı.

Cihat Yaycı: Zürafa Adası EGAYDAAK’tır

Mavi Vatan doktrininin fikir babası Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, o dönem yaptığı açıklamada, "Zürafa Adası EGAYDAAK’tır ve Yunanistan’ın değildir. Dolayısıyla İlker Reis de uluslararası sularda değil Türk karasularında avlanmaktadır. EGAYDAAK isimleri derhal açıklanmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.











