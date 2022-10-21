Dünya Yunan spiker yerli füze Tayfun şaşkınlığı Türklerde bu teknoloji var mı?
AVRUPA

Yunan spiker yerli füze 'Tayfun' şaşkınlığı: Türklerde bu teknoloji var mı?

Rize'de, Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tarafından geliştirilen yerli füze 'Tayfun' test edilmesinin ardından dünya gündeminden düşmüyor. Yapılan test atışında hedefi tam isabet vuran Tayfun, Yunanistan'ı panikletti. Bir haber kanalına katılan Yunan Askeri Analist Paliouras, Tayfun roketini değerlendirdi. Paliouras, haber sunucusunun “Türklerin balistik füze yapabilecek böyle bir teknolojisi var mı?” sorusuyla karşılaştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Yunan spiker yerli füze Tayfun şaşkınlığı: Türklerde bu teknoloji var mı?
Yunan spiker yerli füze 'Tayfun' şaşkınlığı.

Türkiye, yerli ve milli savunma sanayii adımları arasında yer alan 'Tayfun' füzesiyle ilgili Yunanistan'ı korku sardı. ROKETSAN tarafından üretilen 'Tayfun', geçtiğimiz günlerde Rize’de havalimanından Sinop açıklarına fırlatılarak test edildi. Teste dair detaylar da ABD merkezli Bloomberg tarafından incelenerek dünya kamuoyuyla paylaşıldı.

'Tayfun' Yunanistan'ı korkutmaya yetti

Bloomberg'in haberi sonrası Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Geçtiğimiz günlerde bir Yunan televizyon kanalında 'Tayfun' roketinin menzili gösterilmiş ve tüm Yunanistan’ı kapsadığına dikkat çekilmişti. Bugün tekrardan bir Yunan televizyonunda, 'Tayfun' roketi gündem oldu. Bir haber kanalına katılan Yunan Askeri Analist Paliouras, Tayfun roketini değerlendirdi.

Rize'den fırlatılan yerli füze Yunan basınında geniş yankı buldu: Tayfun vurdu komşu tutuştu
DÜNYA
Rize'den fırlatılan yerli füze Yunan basınında geniş yankı buldu: Tayfun vurdu komşu tutuştu

"Türkler bu teknolojide çok ilerledi"

Paliouras, haber sunucusunun “Türklerin balistik füze yapabilecek böyle bir teknolojisi var mı?” sorusuyla karşılaştı.

Yunan Askeri Analist Paliouras ise, “Türkler bu teknolojide çok ilerledi. 1990’larda başkalarının roketlerini kopyalamaya başladılar ve şimdi bu tür sistemleri üretebilecek kapasitedeler.” diye konuştu.

ADVERTORİAL 6

ADVERTORİAL 6
HÜRJETte önemli gelişme

HÜRJET'te önemli gelişme

Yerli ve milli imkanlarla yapıldı.
Plan yapacaklar dikkat

Plan yapacaklar dikkat

​Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Dünya tarihinin en büyük buluşu.

MİT Sincar'da operasyon düzenledi.

​Meksika'da yük treni gaz tankerine çarptı.

​Meteoroloji'den 20 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.