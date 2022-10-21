Yunan spiker yerli füze 'Tayfun' şaşkınlığı: Türklerde bu teknoloji var mı?

Türkiye, yerli ve milli savunma sanayii adımları arasında yer alan 'Tayfun' füzesiyle ilgili Yunanistan'ı korku sardı. ROKETSAN tarafından üretilen 'Tayfun', geçtiğimiz günlerde Rize’de havalimanından Sinop açıklarına fırlatılarak test edildi. Teste dair detaylar da ABD merkezli Bloomberg tarafından incelenerek dünya kamuoyuyla paylaşıldı.

'Tayfun' Yunanistan'ı korkutmaya yetti

Bloomberg'in haberi sonrası Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Geçtiğimiz günlerde bir Yunan televizyon kanalında 'Tayfun' roketinin menzili gösterilmiş ve tüm Yunanistan’ı kapsadığına dikkat çekilmişti. Bugün tekrardan bir Yunan televizyonunda, 'Tayfun' roketi gündem oldu. Bir haber kanalına katılan Yunan Askeri Analist Paliouras, Tayfun roketini değerlendirdi.

DÜNYA Rize'den fırlatılan yerli füze Yunan basınında geniş yankı buldu: Tayfun vurdu komşu tutuştu

"Türkler bu teknolojide çok ilerledi"

Paliouras, haber sunucusunun “Türklerin balistik füze yapabilecek böyle bir teknolojisi var mı?” sorusuyla karşılaştı.

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Yunan Askeri Analist Paliouras ise, “Türkler bu teknolojide çok ilerledi. 1990’larda başkalarının roketlerini kopyalamaya başladılar ve şimdi bu tür sistemleri üretebilecek kapasitedeler.” diye konuştu.