Dünya Yunanistan ile olumlu gündem
AVRUPA

Yunanistan ile olumlu gündem

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Türkiye ziyareti sonrası iki ülke ilişkilerinde yumuşama kaydedildi. Türkiye’nin davet çağrılarına rağmen yaklaşık 1 yıldır yapılamayan Güven Arttırıcı Önlemlere ilişkin toplantıların 4. turu Nisan ayında yapılacak.

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Kıymet Sezer Yeni Şafak
​Yunanistan ile olumlu gündem
Erdoğan - Miçotakis

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in 13 Mart’ta gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti sonrası iki ülke ilişkilerindeki gerginlik yerini yumuşamaya bıraktı. Yaklaşık bir yıl önce yapılması kararlaştırılan Güven Arttırıcı Önlemler Toplantısı’nın dördüncüsü için taraflar anlaştı. İki ülke Milli Savunma Bakanlıkları arasında toplantının Nisan ayında yapılması kararlaştırıldı. Tam tarihin ise önümüzdeki günlerde netleştirilmesi bekleniyor. Türkiye, diyalog konusunda ayak direyen Yunanistan’a uzun süredir davet çağrısı yapıyor, Yunanistan ise bu çağrılara karşılık vermiyordu.

ALINACAK KARARLARA YANSIYACAK

  • 4. tur görüşmelerde alınacak kararlar ve kat edilmesi istenen mesafe konusunda da bu olumlu iklimin yansımaları olması bekleniyor. Yaklaşan turizm sezonu öncesinde özellikle Ege’de gerilimin dindirilmesi her iki taraf nezdinde de acil ihtiyaç olarak görülüyor. Türkiye, bu doğrultuda Yunanistan’a diyaloğun sadece savunma ve dışişleri bakanlıkları değil ilgili bakanlıklar arasında da tesis edilmesini öneriyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, turizm ve enerji konularının Güven Arttırıcı Tedbirler görüşmeleri dışında turizm ve enerji bakanları nezdinde görüşülmesi gereken konular olduğuna işaret etmiş ve iyi komşuluk ilişkileri kapsamında diğer bakanlıklar nezdinde de bu diyaloğun sağlanması gerektiğini vurgulamıştı. Bu doğrultuda önümüzdeki süreçte diyalog kanallarının genişlemesi bekleniyor.

Denge politikasının yansıması

İki ülke arasındaki yumuşama, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın gerektirdiği bölgesel diyalog ve işbirliği ihtiyacı doğrultusunda geldi. Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna’ya karşı uyguladığı denge politikasının önemini gören Yunanistan’ın, son gelişmelerin bölgesel denklemlerde aleyhine işleyebileceği endişesini gördüğü değerlendiriliyor.

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