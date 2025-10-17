Yeni Şafak
Yunanistan savaşa mı hazırlanıyor? Lise öğrencilerine atış talimi

Yunan askerlerinin liseli öğrencilere simülasyonda atış eğitimi verdiği anlara ilişkin fotoğraf medyaya yansıdı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki tarihi sorunlar, bölgenin en hassas meselelerinden biri olmayı sürdürüyor. Son 20 yılda Türkiye’nin savunma sanayisinde kaydettiği büyük ilerlemeler, dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmesi ve özellikle İHA teknolojisindeki başarısı, Yunanistan’ın en çok rahatsız olduğu konuların başında geliyor.



Türkiye'nin bu başarısı karşısında Yunanistan, Ege'de silahsız statüde olması gereken adalara askeri üsler kurma, bazı Avrupalı ülkeler ile deniz ve hava gücüne takviye anlaşmaları gibi girişimlerde bulunuyor.

Türkiye'nin uluslararası silah anlaşmalarına da Avrupa Birliği üyesi olarak engel olmaya çalışan Yunanistan, gerilimi sürekli artırıyor.


Öğrencilere atış eğitimi


Her fırsatta Türkiye'ye karşı provokasyona girişen Yunan yönetimi, şimdi de liselilere askeri eğitim veriyor.


Bu kapsamda Yunan güvenlik güçlerinin liseli öğrencilere simülasyonla atış eğitimi yaptırdığı ortaya çıktı.


Bir grup öğrencinin asker üniformalı bir görevliden eğitim aldığı anlara ilişkin görüntüler, medyaya yansıdı.



Askerlerle beraber poz verdiler


Liseli gruba silah hakkında bilgi verildiği, kız öğrencilerin simülasyonda atış yaptığı ve askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdiği anlara ilişkin fotoğraflar dikkat çekti.



