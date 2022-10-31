Dünya Yunanistan Türkiyeyi ABDye şikayet etti
AVRUPA

Yunanistan Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti

Türkiye ile Yunanistan gerilimi uzun süredir devam ederken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabaktı şikayet ettiği ifade edildi.

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Haber Merkezi Diğer
Yunanistan Türkiyeyi ABDye şikayet etti
Miçotakis

Türkiye-Yunanistan gerilimi hız kesmeden devam ederken, Yunan basını Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD hamlesini kaleme aldı.

Yunanistan, Libya mutabakatına karşı çıkarken Miçotakis'in konuyla ilgili ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştüğünden bahsedildi. Miçotakis'in söz konusu mutabakatı ABD'nin açıkça 'yasa dışı' olarak görmesi gerektiği talebinde bulunulduğu ifade edildi.

Yunan gazetesi Kathimerini'de yapılan analize göre bölgedeki en önemli oyun noktası Akdeniz. Bu nedenle de ABD'nin yapacağı açıkça bir 'olumsuz bakış açısı' çok büyük etkilere neden olacak.

Miçotakis'in talepleri arasında ABD'nin Trablus'la ilgili Yunan tarafı ile bir anlaşmaya varma isteği de var.

Miçotakis'in "Libya tarafına Yunanistan'ın Libya ile sınır komşusu bir ülke olduğu ve görüşmesi gerekenin Yunanistan olduğunu bilmesi gerekir" dediği kaydedildi.

İddiaya göre Blinken ile Miçotakis, Türkiye'nin sözde aşırı agresif tavırlarını da konuştu. Gazete, kışkırtıcı söylemlerin Türkiye tarafından geldiğine yönelik iddialarına devam etti.

Haberde aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a ziyarette bulunan Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un Türkiye aleyhine bir söz söyleme ile ilgili çekingen davrandığından da bahsedildi.

Ancak yine gazetenin iddiasına göre Scholz, önümüzdeki günlerde Yunanistan'dan taraf olduğun bildirerek Ankara'ya açık bir uyarı gönderecek.

Libya ile imzalanan hidrokarbon anlaşması, Yunanistan başta olmak üzere Avrupa'yı rahatsız etti.

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