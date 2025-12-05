Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Yunanistan’da çiftçiler isyanda: Yol kapatıp polisle karşı karşıya geldiler

Yunanistan’da çiftçiler isyanda: Yol kapatıp polisle karşı karşıya geldiler

09:215/12/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Yunanistan
Yunanistan

Yunanistan’da tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerin başlattığı protestolar pazar gününden bu yana büyüyerek devam ediyor. Ülkenin birçok noktasında traktörleriyle yolları kapatan çiftçiler, ekonomik sıkıntılara çözüm bulunmasını istiyor.

Protestoların ilk günü 30 Kasım’da, Larissa’nın Nikaia ve Platykampos köylerinde otoyola yaklaşmaya çalışan çiftçilerle Yunan polisi arasında çatışma yaşandı. Olaylarda 2 gösterici ile 2 iki polis yaralandı.


Bölgede güvenlik önlemlerini artıran polis, Platykampos’ta 2, Nikaia kavşağında 1 olmak üzere toplam 3 kişiyi gözaltına aldı.


Larissa adliyesi önünde serbest bırakma talebi


Bunun üzerine çiftçiler Larissa Adliyesi önünde yeniden toplanarak, gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep etti. Protestocular, eylemlerin baskısını hafta boyunca artıracaklarını belirtti.


Egnatia otoyolu ve yan yollar kilitlendi


Eylemlerini genişleten çiftçiler, kapatılan ana yolları aşmak için ara yolları kullanarak Egnatia Otoyolu’na çıktı. Otoyolda trafik aksarken yolu açmak için yoğun müdahalede bulunan polisle çiftçiler arasında zaman zaman gerginlik ve sürtüşmeler yaşandı.


Trafik ve lojistik aksadı


Hafta başından bu yana devam eden eylemlerde her gün yeni yolların kapatıldığı, çiftçilerin hem trafiği hem de mal taşımacılığını yavaşlattığı bildirildi. Protestoların etkisi Türkiye sınırına kadar uzandı. İpsala-Kipi hattında zaman zaman tır geçişlerinde aksamalar yaşanıyor.



Eylemler pazar gününe kadar sürecek


Çiftçi birlikleri, hükümetle bir karar alınmadan önce pazar gününe kadar baskıyı artıracaklarını, ardından gelecek hafta için yeni yol haritası belirleyeceklerini açıkladı.



#Atina
#Yunanistan
#çiftçi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti paylaşıldı mı?