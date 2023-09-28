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Dünya

Yunanistan'da sivil bir helikopter düştü: Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Yunanistan'da sivil bir helikopterin Eğriboz Adası sahilinde henüz bilinmeyen bir neden denize düştüğü bildirildi. Helikopterdeki 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

13:42 . 28/09/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin bölgeden aktardığı bilgiye göre, AW109 tipi sivil helikopter, Volos Sanayi Bölgesi'ne gitmek amacıyla Eğriboz Adası'ndaki Mandudi bölgesinden ayrıldı.


Havada alışılmadık manevralarda bulundu

Görgü tanıklarına göre, havada alışılmadık manevralarda bulunan helikopterin radarla bağlantısı bir süre sonra kayboldu ve helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle Ahladi sahilinde denize düştü.


Helikopterdeki 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.


Eğriboz Adası'nda dünden beri şiddetli yağış ve sis gibi kötü hava koşulları hakim.




#Eğriboz Adası
#Helikopter
#Yunanistan
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