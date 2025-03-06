Yunanistan'da sokaklar karıştı: Ülke erken seçime gidebilir

Yunanistan'da tansiyon yükseliyor.





2023 Şubat'ındaki tren kazasının ardından Miçotakis hükümeti, gensoru önergesiyle sarsılıyor.





4 muhalefet partisi, hükümete karşı güven kaybı yaşandığı nedeniyle Yunanistan parlamentosuna gensoru önergesi sundu.





Gensoru metninde, 57 kişinin öldüğü tren kazasına dikkat çekilerek, kazadan iki yıl sonra sorumluların bulunup cezalandırılmamış olmasından duyulan rahatsızlık dile getirildi.









Hükümete tepkiler sürüyor





Hükümetin, tren kazasına neden olan altyapı koşullarında da sorumluluk payı olduğu görüşüne yer verildi.





Kazanın yıl dönümü olan 28 Şubat'ta ülke genelinde geniş kapsamlı düzenlenen hükümet karşıtı eylemden sonra hükümete güven sorunu yaşandığı da vurgulandı.





Atina sokakları karıştı





Mecliste gensoru önergesi tartışmalarının ardından Atina sokakları ise karıştı.





Parlamento binası önünde toplanan protestocular slogan atarak sorumluların cezalandırılmasını istedi.





Kazaya dair ihmallerin ise ortaya çıkarılması talep edildi.









Arbede yaşandı





Bir grup protestocu ile polis arasında arbede yaşandı.





Polise taş ve molotofkokteyli fırlatan protestocular çöp konteynerlerini de ateşe verdi. Polis ise olaylara göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.





Gözaltılar var





Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.





Bir grup eylemci ise parlamento binası önünde oturma eylemi yaptı.









Ülke erken seçime gidebilir





Yunanistan parlamentosunda gensoruya ilişkin görüşmelerin ardından 7 Mart akşamı hükümet, güvenoyu isteyecek.





Hükümetin güvenoyu alamaması halindeyse ülke erken seçime gidebilir.







