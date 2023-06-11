|
Dünya

Yunanistan'dan Türkiye sınırına geçici çit kurma kararı

Yunan makamlarının, düzensiz göçmenlerin ülkeye yasa dışı geçişlerini engellemek için Türkiye sınırı yakınlarındaki Yeni Bosna köyüne geçici metal çit kurma kararı aldığı bildirildi.

15:08 . 11/06/2023 воскресенье
AA
Yunanistan

Yunanistan

Yunan makamlarının, düzensiz göçmenlerin ülkeye yasa dışı geçişlerini engellemek için Türkiye sınırı yakınlarındaki Yeni Bosna köyüne geçici metal çit kurma kararı aldığı bildirildi.


Yunan basınında yer alan haberlerde Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’un son günlerde ülkeye giren düzensiz göçmenlerin sayısında artış kaydedildiği iddiaları üzerine Türkiye sınırına geçici çit kurulması emrini verdiği belirtildi.


Geçici çitin 100 metre uzunluğunda olacağı kaydedildi. Yunanistan'da son günlerde Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişlerine
"izin verdiği"
öne sürülmüş ve iddiaların geçeği yansıtmadığı ifade edilmişti.

In.gr haber portalının adı açıklanmayan hükümet yetkilileri ve askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Atina hükümetinin elinde, Türkiye'nin Meriç ve Ege'de düzensiz göçmenlerin geçişine izin verdiği iddialarını ispatlayacak bir kanıtın olmadığı vurgulanmıştı.


Haberde, kaynakların, Meriç'teki duruma ilişkin,
"İşler her zamanki gibi"
ifadesini kullandıkları, Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenlerin sayısındaki artışın mevsimsel sebeplerle Meriç Nehri'ndeki su seviyesinin azalmasından dolayı yaşandığını anlattıkları kaydedilmişti.



#Türkiye
#Yunanistan
#Sınır
2 часа(ов) назад
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe’den yeni sezon forma sürprizi: Formalar ön satışa ne zaman çıkacak?