Yunanistan'dan Türkiye sınırına geçici çit kurma kararı

Yunanistan
Yunan makamlarının, düzensiz göçmenlerin ülkeye yasa dışı geçişlerini engellemek için Türkiye sınırı yakınlarındaki Yeni Bosna köyüne geçici metal çit kurma kararı aldığı bildirildi.
Yunan basınında yer alan haberlerde Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’un son günlerde ülkeye giren düzensiz göçmenlerin sayısında artış kaydedildiği iddiaları üzerine Türkiye sınırına geçici çit kurulması emrini verdiği belirtildi.
In.gr haber portalının adı açıklanmayan hükümet yetkilileri ve askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Atina hükümetinin elinde, Türkiye'nin Meriç ve Ege'de düzensiz göçmenlerin geçişine izin verdiği iddialarını ispatlayacak bir kanıtın olmadığı vurgulanmıştı.