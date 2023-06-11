Yunanistan'dan Türkiye sınırına geçici çit kurma kararı

In.gr haber portalının adı açıklanmayan hükümet yetkilileri ve askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Atina hükümetinin elinde, Türkiye'nin Meriç ve Ege'de düzensiz göçmenlerin geçişine izin verdiği iddialarını ispatlayacak bir kanıtın olmadığı vurgulanmıştı.