Yunan gazeteden dikkat çeken analiz: Türkiye için ayrıcalıklı bir ortam oluşturdu

Seçim döneminde Türkiye'yi yakından takip eden Yunanistan yeni dönemde Atina'yı neyin beklediği sorusuna yanıt arıyor.





Ankara - Atina arasında esen dostluk rüzgarı devam ederken Yunan Kathimerini gazetesinden dikkat çeken bir analiz geldi.





Türkiye'nin Dünya sahnesinde izleyeceği politikayı mercek altına alan Kathimerini 'Türk stratejisi ve Atina ikilemi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Erdoğan ile çeyrek asır





Panteion Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler profesörü Kostas Yfantis imzalı yazıda Erdoğan'ın seçimden zafer ile ayrılmasının ardından iktidardaki dönemini çeyrek asra çıkardığının altı çizildi.





Yazıda '2028'de üçüncü cumhurbaşkanlığı dönemi sona erdiğinde, Erdoğan ve partisi 25 yılı aşkın bir süredir Türkiye'ye liderlik etmiş olacak' denildi.





Türkiye'nin bu beş yıllık dönemde de özerk bir dış politika izlemeye devam edeceğinin beklendiğini belirten Kathimerini şu değerlendirmede bulundu;





'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin dünyadaki yeri hakkındaki algısında dramatik bir değişiklik olmadıkça, önümüzdeki beş yıl içinde Türk dış politikası tercihleri ​​büyük, stratejik olarak özerk bir ülke vizyonunu desteklemeye devam edecek'





Uluslararası güç dengelerindeki değişimler sonucunda yapısal fırsatların ortaya çıktığına vurgu yapan Yunan gazete bu durumun Türkiye için fırsat yarattığını yazdı.





Söz konusu makalede 'Avrupa çevresindeki saldırgan Rus revizyonizmi, ABD'nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki stratejik kısıtlaması, Çin'in ekonomik gücünü yansıtma ve kritik jeopolitik bölgelerde giderek daha fazla siyasi müdahaleyle bunu telafi etme kararı, Türkiye için ayrıcalıklı bir ortam oluşturdu' ifadelerine yer verildi.





Türkiye'nin milli silah endüstrisini de mercek altına alan Kathimerini 'Türkiye, teknolojide dışa bağımlılığını yüzde 70'ten yüzde 30'a indirmeyi başardı' dedi.





2002'de savunma sektöründe faaliyet gösteren firma sayısının 56 olduğunu belirten Yunan gazete bugün bu sayının 500'e yaklaştığının altını çizdi.





İhracat 10 kat arttı





Türkiye'nin bu alandaki ihracatını on kat artarak 3 milyar doları aştığının vurgulandığı yazıda şu ifadeler yer verildi;





'Görünüm daha da olumlu. 2011-2022 yılları arasında savunma malzemesi ithalatını %60 oranında azaltan Türkiye, 2011 yılında ABD'den en çok silah ithal eden 3. ülke iken bugün 19. sırada yer alıyor.'





Yunan dış politikasının Ankara - Atina ilişkilerindeki seçeneklerini değerlendirmesi gerektiğinin altını çizen Yunan profesör '25 Haziran seçimlerinden sonra Atina stratejik bir ikilemle karşı karşıya kalacak' öngörüsünde bulundu.





Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerilimin azaldığını ve bunun yaz boyunca devam etmesinin beklediğini belirten Kathimerini 'Erdoğan'ın yeniden seçilmesi, Yunanistan'ın çıkarları açısından kritik olan başkentlerdeki bekleyişin de sonunu işaret ediyor' dedi.





Yazıda 'Türkiye-Mısır ilişkilerinin normalleşmesi hızlı bir şekilde ilerlerken, Washington da Türkiye'yi yönlendirmede daha az etkili olacaktır' değerlendirmesine yer verildi.



