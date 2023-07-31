Yunanistan'ın gizli askeri tesisleri yanlışlıkla paylaşıldı

Yunanistan’da 17 Temmuz’da başlayan ve geçtiğimiz gün güçlükle kontrol altına alınan orman yangınları sürerken, bakan ve bürokratların eğlence ve tatilden ödün vermediği ortaya çıktı. Vatandaşı Koruma Bakanı Mitarakis’in ülke yanarken tatile çıkması, Devlet Bakanı Voridis’in gece kulübündeki eğlencesi ve Actica Valisi Patulis'in düğünde dans ettiği görüntüler ülkede büyük tepki çekti. Başbakan Miçotakis’in Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki neşeli tavırları da eleştirilmişti.