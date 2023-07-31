Yunanistan'ın gizli askeri tesisleri yanlışlıkla paylaşıldı

Yunanistan Savunma Bakanlığı yanlışlıkla gizli askeri tesislerin haritasını paylaştı.
Yunanistan'da günlerdir devam eden orman yangınlarını kontrol etmeye yönelik çalışmalar devam ediyor.
Gün geçtikçe büyüyen yangınlar, Yunan ordusuna ait cephaneliklerde patlamalar meydana geldi.
Patlamaların ardından Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikolaos Hardalias, cephane, patlayıcı ve akaryakıt depoları gibi alanların güvenliğine ilişkin olağanüstü denetim ve değerlendirmelere başladı.
Gizli askeri tesisler paylaşıldı
Gümülcine'deki mühimmat deposu, Selanik'teki akaryakıt deposu ve Larissa'da incelemelerde bulunan Hardalias'ın fotoğrafları bakanlığın internet sitesinde paylaşıldı.
Paylaşılan 29 fotoğrafın birinde ise gizli askeri tesislerin yer aldığı görüldü.
Yakıt depolarını gösteriyor
Yunan basını, kaldırılan fotoğraf için "Silahlı kuvvetlerin yakıt depolarını gösteriyor." diye yazdı.
Hardalias'ın ziyaretine ilişkin basın bültenini paylaşan yetkilinin, "tehlikeli hatayı" telafi etmek için çabaladığı belirtildi.