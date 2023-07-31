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Dünya

Yunanistan'ın gizli askeri tesisleri yanlışlıkla paylaşıldı

Yunanistan'da yaşanan orman yangınları sonucunda orduya ait cephaneliklerde patlama yaşandı. Bölgede incelemelerde bulunan Savunma Bakan Yardımcısı Nikolaos Hardalias'ın fotoğrafları internet sitesinde yayınlanırken büyük bir hataya imza atıldı. Gizli askeri tesislerin yer aldığı harita, sansür uygulanmadan paylaşıldı. Hatayı kısa sürede fark eden yetkililer sansür uygulasa da fotoğraf internet sitelerinde dolaşıma sokuldu.

17:22 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yunanistan Savunma Bakanlığı yanlışlıkla gizli askeri tesislerin haritasını paylaştı.

Yunanistan Savunma Bakanlığı yanlışlıkla gizli askeri tesislerin haritasını paylaştı.

Yunanistan'da günlerdir devam eden orman yangınlarını kontrol etmeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Gün geçtikçe büyüyen yangınlar, Yunan ordusuna ait cephaneliklerde patlamalar meydana geldi.


Patlamaların ardından Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikolaos Hardalias, cephane, patlayıcı ve akaryakıt depoları gibi alanların güvenliğine ilişkin olağanüstü denetim ve değerlendirmelere başladı.

Gizli askeri tesisler paylaşıldı

Gümülcine'deki mühimmat deposu, Selanik'teki akaryakıt deposu ve Larissa'da incelemelerde bulunan Hardalias'ın fotoğrafları bakanlığın internet sitesinde paylaşıldı.

Paylaşılan 29 fotoğrafın birinde ise gizli askeri tesislerin yer aldığı görüldü.

Hata sonradan fark edilerek, söz konusu harita sansürlendi ve yeniden paylaşıldı.

Yakıt depolarını gösteriyor

Yunan basını, kaldırılan fotoğraf için "Silahlı kuvvetlerin yakıt depolarını gösteriyor." diye yazdı.

Hardalias'ın ziyaretine ilişkin basın bültenini paylaşan yetkilinin, "tehlikeli hatayı" telafi etmek için çabaladığı belirtildi.




#Yunanistan
#Yangın
#Harita
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