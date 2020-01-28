Dünya Yüzyılın işgal planı Trump işgal projesini bugün açıklayacak
ORTADOĞU

Yüzyılın işgal planı: Trump işgal projesini bugün açıklayacak

ABD Başkanı Trump, 'Yüzyılın Anlaşması' adını verdiği İsrail-Filistin sözde barış planını bugün açıklayacak. Planda Kudüs'ün İsrail'e verilmesinin yanı sıra Batı Şeria'daki işgalin meşrulaşması için yeni bir harita önereceği iddia ediliyor.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak Diğer
ABD ve İsrail, Filistin topraklarının tamamını işgal etme planını uyguluyor.
ABD ve İsrail, Filistin topraklarının tamamını işgal etme planını uyguluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-Filistin meselesine ilişkin "Yüzyılın Anlaşması" diye adlandırdığı sözde barış planını bugün açıklayacak.

Trump, dün Netanyahu ile bir araya geldiği görüşmenin ardından "Yarın öğlen 12:00'de (TSİ 20:00) planı açıklayacağız. Bu çok büyük bir plan ve İsrail ile Filistinlilere yönelik bir teklif görevi görecek. Gerçekleşmeye en yakın plan bu. Neler olacağını göreceğiz. Başbakanın ve birçok Arap ülkesinin desteğine sahibiz. Sanıyorum sonunda Filistinlilerin de desteğini alacağız." ifadelerini kullandı.

FİLİSTİNLİLERSİZ BİR BARIŞ PLANI!

  • Filistin tarafının ilk başta anlaşmayı kabul etmeyeceğini ancak zaman içinde bunu kabul edeceklerine inandığını belirten Trump, "Bu aslında onlar için çok iyi bir anlaşma. İçinde çok iyi maddeler var ve bunu isteyeceklerini düşünüyoruz. Şimdilik onlar olmadan anlaşma da yapmayız. Fakat sorun değil." diye konuştu.

Netanyahu da Filistin tarafının kabul etmediği anlaşmanın çok büyük ve İsrail için çok değerli olduğunu kaydederek, "Bu önemli bir fırsat ve biz bunu kaçırmayacağız. Bu yüzyılın anlaşması." yorumunu yaptı.

Yüzyılın Anlaşması adını verilen plan, Trump'ın Yahudi damadı Jared Kushner tarafından hazırlandı.

'YÜZYILIN ANLAŞMASI' NEDİR?

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması Planı" diye adlandırdığı sözde barış planının detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

  • Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

FİLİSTİN HALKI LEHİNE HİÇBİR ŞEY YOK

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 'yüzyılın şamarı' olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

  • İsrail'de bir yılı aşkın süredir devam eden koalisyon krizi nedeniyle söz konusu planın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Milyonlarca Filistinli, İsrail işgali altında yaşıyor.

FİLİSTİNLİLER ANLAŞMAYA NE TEPKİ VERDİ?

Filistinli gruplar, İsrail-Filistin sorununa "çözüm bulmak" iddiasıyla ABD Başkanı Donald Trump yönetimince hazırlanan ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirilen planı reddettiklerini yineledi.

İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro Üyesi Yusuf el-Hasayine, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Filistin meselesine çözüm aradığını ileri sürerek dünyayı aldatıyor. ABD yönetimi, Filistin'e ait topraklar ile kutsal alanların yağmalanmasını ve işgal edilmesini meşru gösteren bir korsan mantığıyla hareket ediyor." ifadelerini kullandı.

Hasayine açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:

  • "ABD'nin Yüzyılın Anlaşması adını verdiği plan, Filistin halkının haklarının çalınması ve yağmalanmasının yanı sıra kutsal mekanların Yahudileştirilmesi ve Filistin topraklarına el konulmasını sağlıyor."

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye.

HAMAS: ORTAK DURUŞ SERGİLEMEMİZ GEREKİYOR

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da sivil toplum kuruluşları temsilcilerine Yüzyılın Anlaşması planının taşıdığı tehlikelerle ilgili bilgi verdi.

Yüzyılın Anlaşması planının taşıdığı tehlikeleri ve işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze'deki Filistinlilerin abluka ve İsrail'in baskıları nedeniyle yaşadığı sıkıntıları anlatan Heniyye, "ABD'nin hazırladığı Yüzyılın Anlaşması planına ve bunun Filistin halkı ve bölge üzerindeki etkilerine karşı ortak bir duruş sergilenmesi gerektiği" vurgusu yaptı.

FİLİSTİN YÖNETİMİNDEN MÜSLÜMAN ÜLKELERE ÇAĞRI

Filistin yönetimi, Arap ve İslam ülkeleri büyükelçilerine, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirdiği sözde barış planının bugün kamuoyuna duyurulması için düzenlemesi beklenen törene katılmama çağrısı yaptı.

Şeyh İkrime Sabri

MESCİD-İ AKSA İMAMI: SİYONİST LOBİ KUMAŞINDAN YAPILMIŞ AMERİKAN ELBİSESİDİR

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" adlı sözde barış planını "siyonist lobi kumaşından yapılmış Amerikan elbisesi" şeklinde niteleyerek, bu plana karşı bir stratejinin olmayışına tepki gösterdi.

Ofisinden yapılan yazılı açıklamada Şeyh Sabri, "Yüzyılın Anlaşması, siyonist lobi kumaşından yapılmış Amerikan elbisesidir. Madem hepimiz Yüzyılın Anlaşması'nı reddediyoruz, o halde neden bu planın uygulanmasını önlemek için bir stratejimiz yok?" ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN UZMANLARI: TRUMP KENDİSİNİ VE NETANYAHU'YU KURTARMAK İSTİYOR

Filistinli uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın, "Yüzyılın Anlaşması" diye adlandırdığı sözde barış planını açıklama zamanlamasının, hem kendisi hem de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun çıkarlarına hizmet ettiğini belirtti.

"ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçeleriyle hakkında azil soruşturması başlatılan ve ABD Senatosunda yargı süreci devam eden Trump, Netanyahu ile Beyaz Saray'da yarın yapacağı görüşmeden önce "Yüzyılın Anlaşması" planını açıklayacağını duyurdu.

Trump sahnede: ABD Ortadoğu'ya yine
OYNAT 00:59
Trump sahnede: ABD Ortadoğu'ya yine "barış" getirecek
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye saati ile 20.00'da İsrail-Filistin meselesine ilişkin 'Yüzyılın Anlaşması' olarak tanımlanan sözde barış planını açıklayacak. Trump'ın 'İçinde çok iyi maddeler var ve bunu isteyeceklerini düşünüyoruz.' dediği anlaşmada Kudüs'ün tamamının işgalci İsrail güçlerine bırakılmasının da yer alacağı iddia ediliyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 'Yüzyılın şamarı' olarak nitelendirdiği planın kabul edilmesi durumunda bölgede yeni bir kaosun ortaya çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.


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