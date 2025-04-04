'Zaman Ankara ve Şam'dan yana'

İsrail’in saldırgan tutumunun Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığını hızlandırmasına ve bölgedeki konumunu daha da güçlendirmesine neden olacağını vurgulayan Özkızılcık, “Türkiye, bu süreçte aceleci davranmak yerine stratejik bir plan doğrultusunda hareket etmeyi tercih ediyor. Şam ise uluslararası destek arayışında. Bu, Türkiye’nin askeri varlığını daha meşru hâle getirecek adımları hızlandırabilir. İsrail, Türkiye’nin Suriye’deki etkinliğini sınırlandırmak isterken, aslında Ankara’nın bölgedeki varlığını daha da sağlamlaştırmasına neden oluyor. Zamanın Türkiye’nin lehine olduğu bu süreçte, Ankara’nın istikrarlı ve uzun vadeli bir stratejiyle hareket edeceği öngörülüyor" dedi. SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun ise “Şu ana kadar İsrail’e karşı uygulanan ‘stratejik sabır’ politikasının çalışmadığını görüyoruz. Bu nedenle, Şam yönetiminin Türkiye’nin de desteğiyle İsrail’i askeri olarak caydırması bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Türkiye’nin net ve hızlı adımlar atması gerekiyor. Şam'a askeri destek sağlanması, bölgedeki Arap ülkeleriyle ortak bir strateji geliştirilmesi ve Suriye’de bazı stratejik noktalarda hava üsleri kurularak İsrail’in hareket alanının sınırlandırılması büyük önem taşıyor” değerlendirmesini yaptı.