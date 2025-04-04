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'Zaman Ankara ve Şam'dan yana'

'Zaman Ankara ve Şam'dan yana'

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:004/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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SETA Dış Politika araştırmacısı Can Acun
SETA Dış Politika araştırmacısı Can Acun

İsrail’in Suriye’deki askeri hareketliliği ve Türkiye’ye yönelik açıklamalarını Ümran Stratejik Araştırmalar Merkezinde Türkçe Araştırmaları Direktörü Ömer Özkızılcık ve SETA Dış Politika araştırmacısı Can Acun, Yeni Şafak’a değerlendirdi.

Ömer Özkızılcık

İsrail’in saldırgan tutumunun Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığını hızlandırmasına ve bölgedeki konumunu daha da güçlendirmesine neden olacağını vurgulayan Özkızılcık, “Türkiye, bu süreçte aceleci davranmak yerine stratejik bir plan doğrultusunda hareket etmeyi tercih ediyor. Şam ise uluslararası destek arayışında. Bu, Türkiye’nin askeri varlığını daha meşru hâle getirecek adımları hızlandırabilir. İsrail, Türkiye’nin Suriye’deki etkinliğini sınırlandırmak isterken, aslında Ankara’nın bölgedeki varlığını daha da sağlamlaştırmasına neden oluyor. Zamanın Türkiye’nin lehine olduğu bu süreçte, Ankara’nın istikrarlı ve uzun vadeli bir stratejiyle hareket edeceği öngörülüyor" dedi. SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun ise “Şu ana kadar İsrail’e karşı uygulanan ‘stratejik sabır’ politikasının çalışmadığını görüyoruz. Bu nedenle, Şam yönetiminin Türkiye’nin de desteğiyle İsrail’i askeri olarak caydırması bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Türkiye’nin net ve hızlı adımlar atması gerekiyor. Şam'a askeri destek sağlanması, bölgedeki Arap ülkeleriyle ortak bir strateji geliştirilmesi ve Suriye’de bazı stratejik noktalarda hava üsleri kurularak İsrail’in hareket alanının sınırlandırılması büyük önem taşıyor” değerlendirmesini yaptı.


#Suriye
#Türkiye
#Şam

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