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Zamanlaması dikkat çekti: Arnavutluk'ta TikTok yasağı

Zamanlaması dikkat çekti: Arnavutluk'ta TikTok yasağı

21:3621/12/2024, Cumartesi
G: 21/12/2024, Cumartesi
AA
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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Temmuz 2025 itibariyle TikTok'un ülkede yasaklanacağını açıkladı.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Temmuz 2025 itibariyle TikTok'un ülkede yasaklanacağını açıkladı.

Arnavutluk'ta bir süredir tartışılan "TikTok yasaklanması çalışması" tamamlandı. Başbakan Edi Rama, TikTok'un ülkede 2025 itibarıyla en az 1 yıllığına yasaklanacağını belirtti. Söz konusu kararın ülkede 18 Kasım'da, 14 yaşındaki bir çocuğun akranı tarafından öldürülmesi sonrasında alınması dikkati çekti.

Arnavutluk hükümetinin, Çinli sosyal paylaşım platformu
TikTok
'u en az 1 yıl yasaklama kararı aldığı belirtildi.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama
, yerel basına yaptığı açıklamada, ülkede bir süredir üzerinde tartışılan "
TikTok yasaklanması çalışması
" hakkında karar aldıklarını ifade etti.

14 yaşındaki çocuk akranını öldürmüştü

Rama, karar kapsamında TikTok'un ülkede 2025 itibarıyla en az 1 yıllığına yasaklanacağını belirtti.

Bu arada söz konusu kararın ülkede 18 Kasım'da, 14 yaşındaki bir çocuğun akranı tarafından öldürülmesi sonrasında alınması dikkati çekti.

Olay

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Fan Noli İlkokulunda 14 yaşındaki öğrenci Martin Cani, 18 Kasım'da bir başka öğrencinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmişti.

Öğrenciler arasındaki tartışmanın sosyal medyadan başladığı ileri sürülmüştü.

Rama olay sonrası yaptığı ilk açıklamada, TikTok ve Snapchat'i yasaklamayı tartıştıklarını kaydetmişti.



#TikTok
#Arnavutluk
#Yasak

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