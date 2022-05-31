Dünya Zelenski 24 Şubattan beri 32 medya temsilcisi öldürüldü
AVRUPA

Zelenski: 24 Şubat’tan beri 32 medya temsilcisi öldürüldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında Rus bombardımanında hayatını kaybeden Fransız gazeteci Frederic Leclerc-Imhoff’un meslektaşlarına ve ailesine başsağlığı dileyerek, “(Frederic) 24 Şubat’tan sonra öldürülen 32’nci medya temsilcisi oldu” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Zelenski: 24 Şubat’tan beri 32 medya temsilcisi öldürüldü
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski

Günlük ulusa sesleniş konuşmasında savaşla ilgili son duruma dair bilgi veren Zelenski, Severodonetsk, Lysychansk, Bakhmut, Avdiivka, Kurakhove, Slovyansk ve diğer bazı yerleşim yerlerinin Rusya için kilit hedefler olmaya devam ettiğini belirterek, “Rus ordusu, savunucularımıza giderek daha fazla baskı uygulamak için belirli bölgelerde ezici güçler toplamaya çalışıyor. Donbas'ta, Rus ordusunun maksimum savaş gücü şimdi toplanıyor” ifadelerini kullandı. Zelenski, Rus birliklerinin Harkiv’i, Sumi bölgesini bombaladığını ve Herson bölgesi için mücadelenin devam ettiğini ifade etti.

'24 ŞUBAT’TAN BERİ 32 MEDYA TEMSİLCİSİ ÖLDÜRÜLDÜ'

Zelenski, Luhansk bölgesinde Rusya birliklerinin yerel halkın ardından bir araca ateş açarak çatışma bölgelerinden tahliyeyi engellediğini belirterek, Fransız TV kanalı BFM TV’de çalışan Fransız gazeteci Frederic Leclerc-Imhoff’un bombardımanda öldürüldüğünü söyledi. Zelenski, “Bir aydan daha uzun bir süre önce, bu özel TV kanalına bir röportaj verdim. Bu, tam ölçekli bir savaş sırasında Fransız medyasıyla yaptığım ilk röportajdı. Frederic’in meslektaşlarına ve ailesine içten başsağlığı diliyorum. (Frederic) 24 Şubat’tan sonra öldürülen 32’nci medya temsilcisi oldu” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Görüşmelerine dair de bilgi veren Zelenski, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna’nın Kiev’i ziyaret ettiğini ve yaptırımların güçlendirilmesi, Ukrayna’ya savunma desteği, dünyadaki gıda krizinin tırmanmasını önlemek için daha hızlı hareket etme ihtiyacı gibi konularda görüştüklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ifade eden Zelenski, özellikle gıda güvenliği başta olmak üzere Ukrayna’nın Karadeniz limanlarından normal trafiğin nasıl sağlanacağı, Ukrayna-Türkiye arasında daha fazla savunma iş birliği gibi konularda görüştüklerini belirtti.

'ÜLKEMİZDEKİ AMBARLARDA BULUNAN 22 MİLYON TON TAHILI İHRAÇ EDEMİYORUZ'

Rusya’nın, Ukrayna ihracatını bloke etmesinin durumu küresel ölçekte istikrarsızlaştırdığını belirten Zelenski, “Rusya'nın Karadeniz'deki limanlarımızı bloke etmesi ve Azak Denizi kıyılarında bizim tarafımıza el koyması nedeniyle ülkemizdeki ambarlarda bulunan 22 milyon ton tahılı ihraç edemiyoruz. Bu, dış pazara girecek olan hacimdir. Rusya'nın ihracatımızı bloke etmesi durumu küresel ölçekte istikrarsızlaştırıyor. Sonuç olarak, gıda farklı ülkelerde giderek daha pahalı hale geliyor. Sonuç olarak, kıtlık tehdidi var. Afrika'da, Asya'da, bazı Avrupa ülkelerinde” şeklinde konuştu. Bunun tırmanarak ‘yeni bir göçmen krizine’ dönüşebileceği konusunda uyarıda bulunan Zelenski, “Rus liderliğinin açıkça istediği şey bu. Bu sorunu bilinçli olarak yaratıyorlar. Böylece tüm Avrupa zorluklarla karşı karşıya kalmış olacak” dedi.

Ukraynalı gazeteci Harkov’daki çatışmalarda öldürüldü
DÜNYA
Ukraynalı gazeteci Harkov’daki çatışmalarda öldürüldü

Rus gazeteci Oksana Baulina Kiev'de öldürüldü: Ukrayna'da bir ayda 7 basın mensubu hayatını kaybetti
DÜNYA
Rus gazeteci Oksana Baulina Kiev'de öldürüldü: Ukrayna'da bir ayda 7 basın mensubu hayatını kaybetti

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 18 gazeteci öldü
DÜNYA
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 18 gazeteci öldü
Yatağa mahkum kaldım ibret alın

'Yatağa mahkum kaldım ibret alın'

​12 yaşından beri sigara içen adamdan gençlere tavsiye.
Jeopark alanında utandıran görüntü

Jeopark alanında utandıran görüntü

​Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa ve UNESCO tescilli yeriydi.
Sınırdaki TIR kuyruğu çilesi bir haftadır sürüyor: 40 yıldan beri şoförüm ilk defa böyle bir kuyruğa giriyorum

​3600 ek gösterge ile ilgili üç alternatifli çalışma tamamlandı.

Deniz suyu kalitesi artacak

Deniz suyu kalitesi artacak

​Bursa'ya 31,5 milyon euroluk yeni yatırım.

Kilosu 15 bin TL

Kilosu 15 bin TL

​Isırgan otundan üretiliyor: Köylülerin geçim kaynağı oldu.

Türk halkı Pençe-Kilit operasyonunu destekliyor.

Defineciler yıllardır arıyordu: Darphane sevkiyatında ilginç olay.

​'Lütfen sahile atmayın kediler telef oluyor.'

​Türkiye'nin yeni gücü: Tüm dünyaya bir kez daha ispatladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.