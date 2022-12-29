Zelenski: 24 Şubat’tan bu yana 1456 savaş esirini kurtardık

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yıl sonu konuşmasında, “Avrupa Birliği'ni birleştiren Ukrayna oldu. Bunun mümkün olduğu ortaya çıktı. Şimdi Avrupa kendini savunuyor. Avrupa krizleri atlatıyor. Bu, Rusya'nın kıtamızı parçalamak için harcadığı tüm kaynaklara rağmen oldu. Ukrayna temeli sağlamlaştırdı. Avrupa Birliği'ni ve tüm özgür dünyayı özgürlük ve barış mücadelesi ile perçinliyor. Bu, dış politikada son bir yıldaki ana başarımızdır” dedi.

'1800 YERLEŞİM YERİ GERİ ALINDI, 1456 ESİR KURTARILDI'

Zelenski, Rusya tarafından ele geçirilen 1800 yerleşim yerinin geri alındığını ve 1456 savaş esirinin kurtarıldığını ifade ederek, “Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme hedefi ve Rus esaretinde veya hapishanelerde tutulan tüm Ukraynalıların kurtarılması bizim için önemli. 24 Şubat’tan bu yana 1456 savaş esiri kurtarıldı ancak daha yapacak çok işimiz var” diye konuştu. Zelenski, savaş nedeniyle ülkeden ayrılan tüm Ukrayna vatandaşlarını evlerine döndürmek için de çalıştıklarını söyledi.



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DONBAS VE KIRIM

Zelenski, konuşmasında Kırım ve Donbas’ta hayatın normale döneceğini ifade ederek, “24 Şubat'tan sonra Rus işgalcilerin girdiği toprakları yıkıntılardan yeniden ayağa kaldırmak zorundayız. Aynı şekilde 2014'te hukuksuz bir şekilde işgal edilen Donbas ve Kırım topraklarında da hayatın normale dönmesini sağlayacağız” dedi.

FOTOĞRAF 54 Rusyanın Rostov bölgesindeki Kuybışevo yerleşim yeri yakınlarında Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede Rus askeri hareketliliği tespit edildi. 200den fazla çeşitli askeri teçhizattan oluşan konvoyun, Ukraynanın doğusundaki Donbas bölgesine doğru ilerlediği dikkati çekti. Konvoyun içinde onlarca askerin bulunduğu da görüldü. NE OLMUŞTU?Ukraynanın doğusunda 2014te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde 2 ayrı sözde yönetim oluşturmuştu. Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, 15 Şubatta Ukraynanın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putine çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmiş, kararı Kremline göndermişti. Putin, Ukraynanın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamış, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını vermişti. Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi de Putinin, ordunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusunu onaylamıştı. Savaşın ayak sesleri: Rusya Donbas'a doğru ilerliyor Rus askeri araçlarının bulunduğu konvoy, Rusya'nın Rostov bölgesinde Kuybuşevo yerleşim yeri yakınlarında görüntülendi. Yaklaşık 200 aracın bulunduğu konvoyun, Ukrayna'nın Donbas bölgesinin yer aldığı sınıra doğru ilerlediği görüldü. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 7 Ukraynanın Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk, 2014 yılında Ukraynadan ayrılarak bağımsızlık ilan etti. Kiev, o dönemden günümüze kadar bölgede yaşanan çatışmalarda yaklaşık 15 bin kişinin öldüğünü söylüyor. Çatışmaya taraf olmadığını savunan Rusyanın bölgeye gizli askeri ve mali yardım, Covid-19 aşılarının temini ve bölge sakinlerine en az 800 bin Rus pasaportu vermek şeklinde destek verdiği ifade ediliyor. RUSYANIN YENİ ADIMI NE OLACAK?Donbası Ukraynanın bir parçası olarak görmediğini söyleyen Rusyanın oradaki müttefiklerini Ukraynaya karşı korumak argümanıyla ayrılıkçı bölgelere askeri güç göndermesi gündeme gelebilir. Rus parlamento üyesi ve eski Donetsk siyasi lideri Alexander Borodai İngiliz basınına konuşarak, Ayrılıkçılar Ukraynadaki Donetsk ve Lugansk bölgelerinin kontrolünü ele geçirmek için Rusyaya yardım edecekler dedi. Bu durumda Rusya ile Ukrayna arasında açık bir askeri çatışmanın yaşanabileceği belirtiliyor. MİNSK BARIŞ SÜRECİRusyanın tanıması, şimdiye kadar Moskova dahil tüm taraflarca çözüm için en iyi şans olarak görülen 2014-2015 yıllarındaki Minsk barış anlaşmalarını fiilen ortadan kaldırıyor. Anlaşmalar, iki bölgenin Ukrayna içinde özerk bölgeler olarak kalmasını öngörüyordu. BATI, NASIL CEVAP VERECEK?Başta ABD, Almanya ve Fransa olmak üzere Batılı ülkeler, sert yaptırımlar uygulanacağı konusunda Moskovayı uyardı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçen hafta, tanımanın Ukraynanın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü daha da baltalayacağını, uluslararası hukukun büyük bir ihlali olacağını ve buna ABD ve müttefiklerinin hızlı ve sağlam bir şekilde cevap vereceğini söyledi. RUSYANIN BENZER ADIMLARIRusya, 2008de Gürcistan ile kısa bir savaşa giren Abhazya ve Güney Osetyanın bağımsızlığını tanıdı. İki yönetime de büyük bütçe desteği sağlayan Moskova, bölgede yaşayanlara Rus vatandaşlığı verdi ve orada binlerce asker konuşlandırdı. TANIMA, MOSKOVA İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?Uzmanlar, Rusyanın Gürcistanın NATOya üye olma isteğini süresiz olarak engellemek ve bu topraklarda askeri varlığını haklı çıkarmak için Abhazya ve Güney Osetyanın bağımsızlığını tanıdığını işaret ederek aynı durumun Ukrayna için geçerli olacağını belirtiyor. Euronews Türkçedeki habere göre, Moskovanın Minsk sürecini terk ettiği için yaptırımlarla karşı karşıya kalması bekleniyor. Ayrıca, Ukraynadaki iç savaşta 8 yıldır büyük yıkıntıya uğrayan ve ciddi ekonomik desteğe ihtiyaç duyan iki bölgenin sorumluluğu süresiz olarak Rusyaya ait olacak. Rusya'nın Ukrayna'daki Donbas bölgesini tanıması ne anlama geliyor? Moskova'da atılan imzanın şok etkisi dalga dalga dünyaya yayıldı... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tartışmalı bir kararla Ukrayna sınırları içindeki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdı. Ukrayna'nın doğusuna 190 bin asker konuşlandıran Moskova yönetimi için 'tanıma' adımı ne anlama geliyor, bu noktaya nasıl gelindi, Rusya'yı yeni dönemde neler bekliyor?

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