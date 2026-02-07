Zelenski tarih verip duyurdu: ABD savaşın bitmesini istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD’nin Ukrayna ve Rusya arasında 1 hafta içinde Miami’de yeni bir görüşme turu yapılmasını önerdiğini ve Ukrayna’nın bunu kabul ettiğini söyledi. Zelenski ABD’nin savaşın Haziran ayına kadar sona erdirilmesini istediğini aktardı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski savaşın sona erdirilmesine yönelik yürütülen çabalara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Zelenski, Ukrayna’nın baskı altında olduğu toprak tavizleri de dahil olmak üzere zorlu konuların hala zorlu olduğunu belirtti.
Ateşkesin teknik detayları görüşüldü
Zelenski, tarafların ilk kez, sadece temsilciler değil, liderler arasında üçlü bir görüşme ihtimalini görüştüklerini belirten Zelenski, bunun için hazırlığa ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Zelenski, Abu Dabi’de Rusya ile gerçekleştirilen görüşmelerde askeri ekiplerin muhtemel bir ateşkesin nasıl izleneceğine dair teknik hususları ayrıntılı olarak görüştüğünü söyledi.
ABD barış için haziranı hedefliyor
314 esir karşılıklı serbest bırakıldı
Ukrayna ve Rusya, bu hafta Abu Dabi’de ABD arabuluculuğunda iki gün süren barış görüşmelerini önemli bir ilerleme kaydedemeden tamamlamıştı. Ancak iki taraf 5 aylık bir aradan sonra yeni bir takas üzerinde anlaşmış, karşılıklı olarak 314 esir serbest bırakılmıştı.