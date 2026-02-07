Yeni Şafak
Zelenski tarih verip duyurdu: ABD savaşın bitmesini istiyor

Ukrayna ve Rusya, bu hafta Abu Dabi’de ABD arabuluculuğunda iki gün süren barış görüşmelerini önemli bir ilerleme kaydedemeden tamamlamıştı.
Ukrayna ve Rusya, bu hafta Abu Dabi’de ABD arabuluculuğunda iki gün süren barış görüşmelerini önemli bir ilerleme kaydedemeden tamamlamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD’nin Ukrayna ve Rusya arasında 1 hafta içinde Miami’de yeni bir görüşme turu yapılmasını önerdiğini ve Ukrayna’nın bunu kabul ettiğini söyledi. Zelenski ABD’nin savaşın Haziran ayına kadar sona erdirilmesini istediğini aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski savaşın sona erdirilmesine yönelik yürütülen çabalara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Zelenski, Ukrayna’nın baskı altında olduğu toprak tavizleri de dahil olmak üzere zorlu konuların hala zorlu olduğunu belirtti.

Ateşkesin teknik detayları görüşüldü

Zelenski, tarafların ilk kez, sadece temsilciler değil, liderler arasında üçlü bir görüşme ihtimalini görüştüklerini belirten Zelenski, bunun için hazırlığa ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Zelenski, Abu Dabi’de Rusya ile gerçekleştirilen görüşmelerde askeri ekiplerin muhtemel bir ateşkesin nasıl izleneceğine dair teknik hususları ayrıntılı olarak görüştüğünü söyledi.

ABD barış için haziranı hedefliyor

Bir anlaşma için zaman çerçevesi verilip verilmediği sorulan Zelenski, ABD yönetiminin Kiev ve Moskova arasında 1 hafta içinde Miami’de yeni bir görüşme turu yapılmasını önerdiğini, Kiev’in bunu kabul ettiğini aktardı. Zelenski,
"ABD, tarafların savaşı bu yaz başlamadan önce bitirmelerini istiyor ve muhtemelen bu takvime uyulması için baskı yapacaklar. (Ara dönem Kongre) Seçimleri onlar için kesinlikle daha önemli. Her şeyi Haziran ayına kadar bitirmek istediklerini söylüyorlar"
ifadelerini kullandı.

314 esir karşılıklı serbest bırakıldı

Ukrayna ve Rusya, bu hafta Abu Dabi’de ABD arabuluculuğunda iki gün süren barış görüşmelerini önemli bir ilerleme kaydedemeden tamamlamıştı. Ancak iki taraf 5 aylık bir aradan sonra yeni bir takas üzerinde anlaşmış, karşılıklı olarak 314 esir serbest bırakılmıştı.


