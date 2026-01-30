Zelenski: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünde değişiklik içermeyen uzlaşmalara hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin toprak bütünlüğünü ihlal edecek bir adım atmayacaklarını ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin sorularını yanıtladı ve savaşın sona erdirilmesi için ABD'nin hazırladığı barış planına ilişkin devam eden çalışmalara değindi.
Ukrayna'nın güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Zelenski, barış anlaşmasından önce ABD ile güvenlik garanti belgesinin imzalanması gerektiğini ifade etti.
Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal etmeyeceğini söyleyen Zelenski, ABD ve Rusya taraflarıyla süren müzakerelerde henüz bu konuda uzlaşmaya varamadıklarını kaydetti.
Üçlü müzakerelerin yeri ve tarihi değişebilir
Zelenski, Rusya, Ukrayna ve ABD arasında geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de üçlü müzakerelerin yapıldığını anımsattı.
"Rusya enerji altyapımıza saldırmazsa biz de saldırmayacağız"
"Putin'i Kiev'e davet edebilirim"
Zelenski, Ukrayna için şubat ve martın, süren savaş nedeniyle "ağır" geçebileceğine işaret etti.