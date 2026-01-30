Yeni Şafak
Rusya: Trump Putin’den Kiev’e saldırıları bir hafta durdurmasını rica etti

13:4130/01/2026, Cuma
AA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Kiev’e saldırıları bir hafta durdurma ricasında bulunduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündemdeki çeşitli konulara ilişin sorularını yanıtladı.

Trump’ın, Putin’den Kiev’e saldırıları geçici olarak durdurmayı rica ettiğine yönelik açıklamalarını değerlendiren Peskov,
“Trump, Putin’den Kiev’e saldırılardan bir hafta boyunca 1 Şubat’a kadar kaçınmayı, müzakereler için uygun koşullar yaratılırken, şahsen rica etti”
dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin, Putin’le Kiev’de görüşebileceğine yönelik açıklamasını yanıtlayan Peskov,
“Putin’le görüşmek isteyen Zelenski, tam tersi değil”
ifadesini kullandı.

Zelenski, Putin’le Moskova’da görüşemeyeceğini, bunun yerine Kiev’de görüşebileceklerini söylemişti.



#Kremlin
#Peskov
#Rusya
