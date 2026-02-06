Zelenski: Üçlü görüşme ABD'de devam edebilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de iki gün süren ve Rusya ile ABD ve Ukrayna heyetlerinin katıldığı görüşmelerin ardından müzakere ekibinden ilk raporu aldığını bildirdi.

Birçok konunun telefonda konuşulamayacak kadar hassas olduğunu belirten Zelenski, müzakere ekibini yüz yüze bir rapor sunması için Kiev'e beklediğini söyledi. Zelenski, “Şimdiden söylenebilecek olan şudur ki; yakın gelecekte muhtemelen ABD’de başka toplantıların yapılması planlanıyor. Barışı gerçekten yakınlaştırabilecek, onu güvenilir ve kalıcı kılabilecek ve Rusya'yı savaşı sürdürme iştahından yoksun bırakacak her türlü uygulanabilir formata hazırız” ifadelerini kullandı.