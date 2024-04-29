Zelenski'den barış sinyali: Adil bir barışa giden yol Haziran ayında başlayabilir

“Bu hafta hem kamusal hem de kamusal olmayan pek çok uluslararası iletişim olacak. Bu yılın siyasi anlamda bize neler getirmesi gerektiğini, özellikle de Avrupa Birliği ile varılan sonucu hatırlıyoruz. Ukrayna katılım müzakerelerinin fiilen başlaması için gerekli tüm koşulları yerine getirmiştir ve şimdi yükümlülüklerini yerine getirmek AB tarafına kalmıştır”